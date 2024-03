UGT y CCOO exigen que se cumpla la Ley de Prevención por la muerte de una joven con patología no traumática

Los sindicatos de UGT y CCOO en Aragón han exigido el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por la muerte de una joven de 21 años que sufrió una patología no traumática en su puesto de trabajo, un restaurante de comida rápida de Zaragoza.

Así lo han manifestado el secretario de Política Sindical y Salud Laboral de UGT Aragón, José de las Morenas, y el secretario de Salud Laboral de CCOO en la Comunidad Autónoma, Luis Clarimón, poco antes de comenzar la concentración convocada por los sindicatos este lunes, 11 de marzo, en el Monumento a la Constitución de Zaragoza.

Clarimón ha asegurado que hay sectores empresariales aragoneses que no están cumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para prevenir la muerte de empleados en sus puestos de trabajo. "Es que hay sectores donde no se cumple, no es cuestión de hacer muchas leyes, es cuestión de que las que hay se cumplan", ha apostillado.

El secretario de CCOO ha mandado un mensaje de condolencia a la familia de la joven de 21 años que sufrió una patología no traumática. "Hablamos de un accidente en tiempo y lugar de trabajo, no lo decimos nosotros, lo dice la norma y lo dice la ley. Por eso, estas patologías no traumáticas --infartos, derrames cerebrales, ansiedad o depresión, entre otros-- se consideran un accidente de trabajo", ha aseverado Clarimón.

En este sentido, ha lamentado que "al menos" 10 personas fallecieron durante del año 2023 en Aragón por accidente laboral relacionado con patologías no traumáticas.

"Las patologías no traumáticas se consideran y son accidentes de trabajo. Por eso, nos juntamos aquí para reivindicar y para apoyar esta lucha contra la siniestralidad laboral y para que los riesgos psicosociales sean tenidos en consideración y se evalúen adecuadamente", ha expresado.

Por ello, Clarimón ha reivindicado una mejora de las condiciones laborales de seguridad y salud del conjunto de los trabajadores de Aragón debido a que considera que la salud es un derecho fundamental, también, en el ámbito laboral. "Al trabajo acudimos para ganarnos la vida, no para perder ni la vida, ni la salud. Nadie debería morir en el trabajando", ha señalado.

8 ACCIDENTES MORTALES EN 2024

Por su parte, el secretario de Política Sindical y Salud Laboral de UGT Aragón, José de las Morenas, ha condenado que se hayan producido un total de ocho accidentes laborales mortales en lo que va de año, en empresas aragonesas. "Es una cruel incongruencia que se pierda la vida donde se va a ganársela", ha puntualizado.

En este sentido, ha exigido medidas para mejorar las condiciones laborales que beneficien a la gestión del estrés, el cambio de horario y a la precariedad laboral debido a son factores de riesgo psicosociales.

En este punto, ha enumerado que algunos de los factores de riesgos psicosociales relacionados con la organización del trabajo y la carga mental son las condiciones laborales, el clima laboral, la "elevada" presión, la carga de trabajo, el factor del género, los sobresfuerzos y el agotamiento físico.

"Hay que dedicarle atención e investigación a este tipo de accidentes para determinar si las causas de estos accidentes fatales están relacionados con las condiciones de trabajo", ha precisado.

A su juicio, la normativa en prevención de riesgos laborales "es clara y firme" y, por ello, los empresarios tienen que garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en su horario laboral.

Además, ha enumerado los accidentes mortales, según los datos oficiales del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA), que son hombre de 62 años del sector servicios en Monzón (Huesca) por patología no traumática y un hombre de 23 años del sector agrícola en Fabara (Zaragoza) por accidente de tráfico.

Además, ha detallado que un trabajador de 47 años de sector construcción en Calatayud (Zaragoza) ha fallecido por un accidente de tráfico 'in itinere'.

Según los datos recogidos por las organizaciones sindicales, ha concretado que murieron dos camioneros en Osera de Ebro el 4 de enero; un trabajador de la empresa RIVASAM en Zuera el 4 de febrero; un trabajador de Pretersa Prenavisa en la Puebla de Híjar (Teruel) y la joven de 21 años en un restaurante de comida rápida en Zaragoza por patología no traumática.