UGT y CCOO convocan una manifestación en Sevilla el 6 de noviembre contra la siniestralidad laboral

Los sindicatos UGT y CCOO han anunciado un movilización en Sevilla para el próximo lunes 6 de noviembre en contra de la siniestralidad laboral en Andalucía bajo el lema 'Trabajar no debe costarle a nadie ni la salud ni la vida'. Partirá a las 11,00 desde Plaza Nueva y llegará hasta las Setas de la Encarnación.

En rueda de prensa, sus secretarios generales, Oskar Martín y Nuria López, respectivamente, han detallado que la manifestación partirá a las 11,00 horas, desde Plaza Nueva hasta las Setas de la Encarnación, con el lema 'Trabajar no debe costarle a nadie ni la salud ni la vida'.

"No se puede aceptar que, en la última década, la mortalidad laboral se haya incrementado un 59%, de 95 fallecidos en 2012 a 151 en 2022 y que la tendencia en lo que llevamos de año sea la misma. O que el Índice de Incidencia Mortal haya pasado de 3,1 en 2013 a 4,1 en 2022. Parece que hemos aceptado como normal que existan personas que mueren yendo al tajo", ha señalado el líder regional de UGT.

Según Oskar Martín, "la cifra de accidentes laborales que se producen en nuestra tierra, es totalmente inasumible por nuestra organización" y ha detallado que cada tres días muere un trabajador por accidente de trabajo en Andalucía". Hasta el mes de agosto, según los datos oficiales, un total de 79 personas han fallecido en Andalucía y hasta el 31 de octubre, 94 personas, según datos propios de UGT, han perdido la vida en sus puestos de trabajo o camino de ellos.

Para paliar las duras consecuencias que provocan los accidentes laborales, UGT-A ha propuesto un Plan de Atención a las familias, bien para ayudar económicamente a las que se quedan sin ingresos, o bien para cubrir las obras que haya que hacer en casa, rehabilitación u otros gastos derivados de los cuidados que necesita la persona siniestrada que ha quedado con una discapacidad.

Martín ha precisado que, en agosto, los accidentes laborales aumentan un 2,31% más que el mismo mes del año pasado y se producen 724 accidentes graves en Andalucía, un 23,54% del total nacional, es decir, que "uno de cada cuatro accidentes graves son andaluces".

El sindicato también ha insistido en que es necesaria una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que esté "adaptada a las nuevas formas de producir y a los problemas que sufren los trabajadores del siglo XXI", incluida la salud mental.

Asimismo, ha incidido en la necesidad de crear la figura del delegado territorial de Prevención de Riesgos Laborales y ha hecho hincapié en dotar de más recursos humanos a la Inspección de Trabajo, que "no llegan a los 350 para toda Andalucía".

"CADA CINCO MINUTOS HAY UN ACCIDENTE EN UNA EMPRESA"

Por su parte, Nuria López ha explicado que la comunidad andaluza "lidera" el ranking de accidentes mortales y es la "segunda" en siniestralidad total. "Una de cada cinco personas trabajadoras que fallecen en accidente laboral lo hacen en Andalucía y cada cinco minutos hay un accidente en una empresa".

En opinión de CCOO, esos datos tan alarmantes "son producto de un mix tóxico resultado de que las empresas no protegen a sus trabajadores y trabajadoras, incumplen la normativa laboral, adolecen de cultura preventiva, hay precariedad laboral y la falta de liderazgo del Gobierno andaluz".

En ese sentido, el sindicato defiende que "los riesgos se pueden evitar con información, asesoramiento y con formación a los trabajadores y las trabajadoras. "Hay muchos accidentes que se pueden evitar porque los riesgos son previsibles. A veces con una medida tan simple como un arnés se puede evitar un accidente. El problema es que en muchas empresas, tanto grandes como Pymes, donde la prevención es de papel para evitar sanciones de la inspecciónde trabajo, porque luego no se aplica", ha explicado la dirigente.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cualquier caso, López ha dejado claro que "en CCOO no queremos que sancionen a las empresas, lo que queremos es que las empresas se sumen a la idea principal de la cultura preventiva porque queremos prevenir y no tener que lamentar que una persona trabajadorapierda la vida cuando va a ganársela". "Los accidentes laborales se pueden prever y no vamos a resignarnos a que las personas mueran en el tajo", ha recalcado la dirigente.

CRITICA LA "LENTITUD" DEL PLAN DE CHOQUE

La secretaria general de CCOO ha explicado que uno de los motivos que han llevado a convocar esta movilización, junto a los "incumplimientos reiterados" del empresariado es la "lentitud" con la que se está desarrollando el Plan de Choque contra la siniestralidad laboral firmado en marzo en el marco del Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía. "Una de las condiciones que pusimos para firmar el Pacto fue que hubiese un plan prioritario de choque que atajara la siniestralidad laboral en Andalucía y así se incluyó; pero el problema es que ese plan de choque vio la luz en el mes de agosto y va muy lento, sin carga presupuestaria y las acciones no se están desarrollando con las celeridad entendemos es necesaria".

"El plan dicho que no era una varita mágica, pero reunía las medidas necesarias y útiles para poner los instrumentos necesarios para crear la cultura preventiva que necesitamos en Andalucía", ha recordado López.

Entre ellas, la dirigente ha hablado de un mapa de siniestralidad, de medidas de coordinación, de aumento de los centros de prevención o de más capacidad para el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales de manera que este pudiera cumplir el papel que tiene encomendado. "Nos tenemos que ese plan de choque duerma el sueño de los justos y por eso, porque va demasiado lento y estamos hablando de la vida y la salud de los trabajadores, pedimos mayor agilidad y mayor presupuesto".

Asimismo, la secretaria general ha aseverado que "las medidas que contiene el Plan necesitan recursos públicos para que las empresas cumplan con las medidas de prevención y se corrijan los incumplimientos que están haciendo de la Ley De Prevención de Riesgo Laborales".

Precisamente, López ha advertido sobre esos recursos que "nos tenemos que en los presupuestos 2024 para Andalucía que se han presentado hoy no haya partida presupuestaria suficiente para proteger la vida y la salud de las personas trabajadoras y mal va el Gobierno andaluz si eso es así. En CCOO vamos a mirarlos con lupa porque queremos que todas y cada una de las medidas que se firmaron en el Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía tengan cargan presupuestaria, ya que ahí iban la solución a muchos de losproblemas que tienen los andaluces y andaluzas".