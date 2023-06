UGT Y CCOO convocan huelga en el sector metal en Valencia y Castellón para exigir "un convenio justo"

Femeval cree que "no es el cauce para avanzar en el bloqueo negocial" y entiende que "debe primar el diálogo"

Los sindicatos UGT y CCOO han convocado varias jornadas de huelga --los días 27 de junio y 4 y 6 de julio-- en el sector del metal en Valencia y Castellón para reclamar "un convenio justo".

Las organizaciones sindicales han tomado la decisión después de la reunión mantenida con la patronal del Metal de Valencia y tras la concentración y manifestación del pasado 14 de junio ante la Dirección General de Trabajo.

En dicho encuentro, "y tras comprobar que durante la reunión que no ha habido cambios en la postura patronal, se ha producido la ruptura de la Mesa del Convenio del Metal de Valencia ya que esta no quiere garantizar incrementos justos y razonables, no quiere asegurar que no se perderá poder adquisitivo y quiere eliminar los complementos de las bajas de IT".

Igualmente, en Castellón, este jueves se llevó a cabo otra reunión "de la cual se extraen los mismos resultados que de la de Valencia, ya que tras varios recesos se produjo la ruptura de la Mesa del Convenio del Metal de Castelló ante la postura de la patronal que repite su negativa a los tres puntos citados".

Por su parte, y tras conocer esta acción sindical, la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) ha manifestado que, aunque respeta el uso legítimo de la huelga, esta "no es el cauce para avanzar en el bloqueo negocial", ya que entiende que "debe primar el diálogo frente a la conflictividad".

Para la entidad, el parámetro prefijado de "salario o conflicto" evidencia que desde el inicio los agentes sindicales han abanderado el conflicto como medio de negociación, mientras que enFemeval están "por la labor de agotar la vía del diálogo social responsable y pacífico".

"La voluntad de Femeval --insisten-- es acercar posturas desde la sensatez y en un marco propicio y razonable para llegar a un acuerdo que garantice la viabilidad de las empresas y preserve los más de 85.300 puestos de trabajo a los que alcanza el convenio, sin elementos que perjudiquen la negociación".

Y recalcan que "la desvinculación expresada de las recomendaciones del V ANEC en materia de incrementos salariales se fundamenta en que este acuerdo se firma para recuperar salarios". "Una pérdida de poder adquisitivo que no se ha dado en el sector metal, en el que tanto la cláusula de revisión salarial de 2021 y 2022 y la responsabilidad institucional demostrada con la firma de las tablas salariales revisadas en ambos ejercicios, a pesar del fuerte contexto desfavorable, ha implicado que no existiera aquella", agregan.

"ATEMPERACIÓN SALARIAL"

Desde Femeval solicitan una "atemperación salarial para conseguir un equilibrio con el resto de convenios firmados, dado que el metal arrastra dos años de fuertes incrementos salariales como consecuencia de la revisión del IPC del 6,5% en 2021 y 5,7% en 2022".

Por ello y más allá de concentraciones y huelgas sindicales, la patronal de metal no bajará la guardia en su solicitud de una negociación asentada en el sentido común que fortalezca y dote de estabilidad a las empresas y personas trabajadoras de un sector proactivo, estratégico, flexible y generador de empleo estable y de calidad.