UGT y CCOO condenan la violencia en las manifestaciones de los últimos días y piden rebajar la crispación política

Los máximos dirigentes de UGT y CCOO en la Comunitat Valenciana han condenado este miércoles la violencia en las manifestaciones que se están desarrollando en los últimos días contra la amnistía y han pedido rebajar la crispación política.

Así se han manifestado ambos ante los medios tras asistir al acto de clausura del I Foro Socioeconómico de la Comunitat Valenciana, organizado por el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, que se ha celebrado en la UJI de Castelló.

El secretario general de UGT en la Comunitat Valenciana, Ismael Sáez, ha valorado "negativamente" los disturbios que se han producido "como cualquier ciudadano que se sienta demócrata y entienda que las reglas del juego, la democracia y la leyes son para todos y que todos tenemos que cumplirlas".

"Estamos a favor del derecho de manifestación, pero, como se nos impone a nosotros y a cualquier otra organización, hay que hacerlo de manera civilizada, ordenada y huyendo de planteamientos violentos", ha dicho.

"Creo que el Parlamento español tiene un mandato de los españoles que ha determinado una determinada composición y la obligación que tiene es ponerse de acuerdo y conformar gobierno, y para eso serán necesarias las cesiones que sean capaces de pactar entre ellos, y después los órganos jurisdiccionales valorarán hasta qué punto eso rompe o no el marco constitucional, como algunos creen que sucede y otro que no, y veremos el documento si finalmente se produce, y eso es una cosa absolutamente normal en democracia", ha apuntado Sáez.

Lo que no es normal en democracia -según el dirigente de UGT- es "llamar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a no cumplir el mandato de sus representantes y autoridades legítima y democráticamente elegidas, ni es democrático convocar manifestaciones no debidamente autorizadas y, además, hacerlo en términos violentos, faltando al respeto a la dignidad, al decoro e incluso a la seguridad de los ciudadanos".

"ADVERSARIOS, PERO NO ENEMIGOS"

"Se podrán tener opiniones distintas, pero en un país que se mira así mismo con una mínima dignidad puede hablar en términos de adversarios, pero no de enemigos, que es la dinámica que se está instalando y que es muy peligrosa, muy triste y muy de lamentar", ha subrayado.

Por su parte, la secretaria general de CCOO en la Comunitat Valenciana, Ana García, ha condenado "todo tipo de violencia que se pueda dar". "Cada uno puede intentar expresar lo que piensa u opina y puede discrepar con cualquiera, pero vivimos en un estado de democracia y queremos que se respeten las opiniones de todo el mundo", ha dicho.

"Creemos que es importante que los partidos políticos tengan altura de miras y que hagan un ejercicio de responsabilidad, no solo condenando cualquier tipo de violencia, sino intentando rebajar la crispación política que cada vez va subiendo el nivel", ha señalado la sindicalista.

Así mismo, García ha indicado que "tiene que haber también una altura de miras con los partidos políticos para que se alcance ya o no el acuerdo que sea necesario a nivel político para que podamos tener un gobierno con cierta estabilidad y que eso puedan también calmar un poco toda esa crispación que se está dando".