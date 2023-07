UGT apuesta por formación ante la digitalización, que en Madrid podría llevarse 78.000 empleos pese a su mejor situación

Un 6% de los trabajadores madrileños no sabe usar el email y un 60% no recibe formación 'online' de ningún tipo, alerta el sindicato

El sindicato UGT ha abogado por "poner en el centro la formación" de los trabajadores para hacer frente al proceso de digitalización, que en el caso de Madrid podría poner en riesgo a corto plazo de más de 78.000 empleos, a pesar de la mejor situación de la capital respecto al conjunto de España.

Así lo ha puesto de manifiesto el responsable de Digitalización del sindicato, José Varela, durante una jornada organizada por UGT Madrid para abordar la digitalización y el empleo dentro de las actividades del Plan de Empleo de la Ciudad de Madrid 2020-2023.

Varela ha subrayado que Madrid presenta "menos riesgo" de automatización de los empleos que el resto de España, un 18% respecto al 28% del conjunto del país, a pesar de lo cual podría poner en peligro "a corto plazo" hasta "78.345 puestos de trabajo", lo que incrementaría en cinco puntos la tasa de desempleo en la ciudad, según ha afirmado.

A ello se suma, ha advertido, la falta de preparación "para este reto", sobre lo cual ha remarcado que un 6% de los empleados madrileños "no sabe usar un 'email'" y el 17% "no sabe hacer una videollamada", con un 60% que "no recibe nunca formación online de ningún tipo", unos índices que "se multiplican entre los desempleados".

Sobre este punto, José Varela ha puesto el foco en las empresas, de las cuales siete de cada diez con más de diez empleados "nunca imparte formación TIC".

Por otro lado, el responsable de digitalización de UGT ha alertado sobre el uso del algoritmo por parte de las empresas, ya sea para seleccionar personal, algo que está prohibido por la legislación sin la supervisión de un humano, según ha advertido, o para el control de los trabajadores, aspecto, este último, que en Madrid afecta "al 60 por ciento" de los trabajadores, ha precisado antes de pedir que esto se contemple en los convenios colectivos y cuente con la supervisión de la Inspección de Trabajo.

DESCONEXIÓN DIGITAL

Varela también ha señalado la necesidad de la "desconexión digital" como una "emergencia de salud" y ha avisado de que un 18% por ciento de las depresiones que se diagnostican en España están vinculadas al "estrés laboral.

Por su parte, el secretario empleo y formación UGT Madrid, Víctor Manuel Martín, se ha referido a la mejor situación en que Madrid afronta la digitalización, con una "alta cualificación" de su capital humano, pues un 30% de los trabajadores de entre 24 y 65 años posee estudios universitarios, al tiempo que alberga a "las principales empresas y universidades".

A esto se suma que el 23,2% de los investigadores españoles "vive y trabaja en Madrid" y que la capital se sitúa como la octava ciudad de Europa en un ranking de 67 entre las que "más y mejor" facilitan el emprendimiento digital, mientras que el sueldo de los trabajadores es de media "un 30% más alto".

El secretario de Formación y Empleo de UGT ha reconocido que "el 70% de los puestos de trabajo pueden modificarse" por este proceso que "avanza a una velocidad bárbara", pero ha advertido de que esto "no quiere decir que se vayan a perder". "Se van a transformar, ya se han venido transformando estos años", ha precisado.

En cualquier caso, Martín ha coincidido con José Varela en que "sólo a través de la formación continua" se puede evitar que este proceso deje a trabajadores en activo "fuera", algo que en lo que deben implicarse, a su juicio, los agentes del Diálogo Social y las administraciones.

EVITAR QUE AUMENTE LA DESIGUALDAD

Para Víctor Manuel Martín, la digitalización, la transformación y los nuevos puestos de trabajo surgidos a partir de la Inteligencia Artificial "no pueden servir" para que se creen "más desigualdades".

Además, ha pedido no olvidar a los colectivos "más vulnerables", como trabajadores de mayor edad o personas con discapacidad, así como ver todo este proceso para ver en ello "una oportunidad para crear empleo estable de calidad" y combatir el paro estructural femenino, que en el caso de Madrid se sitúa en el 58%.

En la jornada ha participado también el jefe del Departamento de Planificación y Desarrollo de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Esteban Marino Gómez, quien ha defendido la formación "transversal" que ofrecen desde esta entidad, especialmente en lo relativo a competencias digitales "sea cual sea" la actividad de los trabajadores que se forman allí, para que dispongan de "una mejor integración en el mercado laboral.

Por su parte, el representante de Psicología sin fronteras Avelino Velasco, ha comparado a los trabajadores de hoy con los primeros soldados que empezaron a utilizar la pólvora en el campo de batalla a finales de la Edad Media sin ser "conscientes del cambio que se estaba produciendo", tras lo que ha enfatizado los riesgos "emocionales, racionales y relacionales" que conlleva.

Así, ha remarcado los problemas psicosociales que van ganando peso en detrimento de los físicos a medida que las formas de producción en la industria se vuelven "más seguras". En este sentido, se ha referido a la "incertidumbre" que genera "tanto cambio" en el trabajador, el cual es víctima muchas veces de la "saturación de canales" y "el miedo a no saber adaptarse y perder el empleo".