UGT-A considera que las "terribles" listas de espera sanitarias reflejan "una intencionalidad de degradar" el sistema

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha pedido este jueves a la Junta una "profunda reflexión" sobre las "terribles listas" de espera hospitalarias, en las que aprecia "una intencionalidad de degradar" el sistema sanitario público.

Así lo ha indicado este jueves a los periodistas después de que la Consejería de Salud y Consumo haya publicados los datos sobre las personas que en la comunidad están pendientes de una operación quirúrgica o de una consulta con el especialista y que, "desafortunadamente, no se reducen".

En este sentido, ha preguntado al Ejecutivo autonómico "por qué, si se han invertido cerca de 800 millones recientemente en conciertos privados para paliar esa situación" y "si millones de andaluces se han hecho un seguro privado y se han descargado muchas listas de espera de la Seguridad Social", "aun así sigue Andalucía con unas listas de espera terribles" en las que la ciudadanía "ve demoradas sus operaciones quirúrgicas, sus pruebas diagnósticas y sus citas con sus médicos".

Martín ha subrayado que "la Junta de Andalucía debe hacer una profunda reflexión" cuando, además, "tanto los sindicatos, como los profesionales, como los usuarios" se quejan por esta situación y reivindican "que se le dé una solución".

"Lejos de solucionarse, no hace más que empeorar. Por lo tanto, aquí lo que cabe es hacer una lectura de que hay una intencionalidad de degradar, de debilitar la salud andaluza y, desde luego, la UGT no lo va a permitir. Vamos a poner todos nuestros recursos, todos nuestros esfuerzos a disposición de la sociedad andaluza para que esta situación no continúe y se solucione", ha asegurado.