UGT-A advierte de que "no será cómplice del desprecio de Educación" hacia los docentes y reclama mayor retribución

UGT Servicios Públicos Andalucía ha asegurado este martes que "no será cómplice del desprecio" de la Consejería de Educación hacia los docentes andaluces, y han destacado que el colectivo "está entre los peores retribuidos del Estado, sin que la Administración pueda esgrimir de forma objetiva argumentos para continuar con esta situación".

El sindicato ha manifestado a través de un comunicado que no están dispuestos "a permanecer con los brazos caídos ante la rácana negociación que se nos ofrece en las pertinentes Mesas Sectoriales", señalando que "no es posible un sistema educativo de calidad sin unos docentes satisfechos con sus retribuciones, no es entendible que se ofrezcan meras migajas que en ningún momento conllevaría una equiparación salarial justa tras los años que llevamos perdiendo poder adquisitivo".

Desde UGT-A subrayan que "el maltrato de la Junta para con sus docentes es histórico, siendo cómplices de esta situación todos los partidos que han gobernado en la Consejería de Educación, habiendo colocado al profesorado andaluz en el vagón de cola del ranking salarial español".

UGT-A han insistido que "es hora de pedir al colectivo su colaboración para frenar la intención de la Consejería de sacar de la Mesa Sectorial un acuerdo mínimo y exigirle una equiparación real". Para este fin, han indicado que "es imprescindible partir en la negociación considerando como primera medida una actualización efectiva del índice de precios al consumidor (IPC)", algo que "debería perdurar para siempre", por lo que han exigido "una subida salarial equitativa que equipare Andalucía con la comunidad autónoma que mejor paga a sus docentes".

El sindicato ha precisado que también "es imprescindible que se haga efectivo el abono en nómina de las cantidades detraídas los años 2013 y 2014 de las pagas adicionales, acuerdo que UGT firmó en 2018 y que actualmente siguen sin cumplir".

Así, han explicado que, "tradicionalmente", el presupuesto de la Junta para Educación "nunca había bajado del 23%, siendo en 2015 del 25,87% del total". "En 2020 ha bajado al 20 por ciento del presupuesto andaluz, y aunque defiendan que ha sido el mayor de la historia, no es menos cierto que esto ocurre por los ingresos adicionales que las diferentes administraciones han obtenido para combatir la pandemia, y lo es en cifras absolutas, pero no en la comparativa con el total del presupuesto, donde Educación se ha llevado un 20 por ciento, el porcentaje más bajo de los últimos 10 años", han apostillado.

UGT-A señala que el incremento salarial que exige "supone un montante de 553 millones de euros que elevaría el presupuesto en educación en Andalucía un 1,5 por ciento", lo que demuestra que "es posible, pues aun así se llegaría al 25 por ciento invertido en Educación en el pasado".

Para apoyar las negociaciones, desde UGT han iniciado "una campaña de recogida de firmas" que entregarán en Consejería, y con la que pretenden "llevar a la Mesa la voz de la sociedad andaluza y que exprese su rechazo a la racanería de la Consejería".