UGI denuncia la bajada "injustificada" de los precios de la leche de cabra y oveja sin Denominación de Origen

La recientemente constituida Unión de Ganaderos y Ganaderas Independientes (UGI) ha denunciado este miércoles la bajada "injustificada" de los precios de la leche de cabra y oveja sin Denominación de Origen.

Esta asociación nace por iniciativa del propio sector, ante "la falta de organizaciones profesionales que representen y defiendan los intereses de las explotaciones ganaderas en Castilla-La Mancha".

UGI está creada y formada por ganaderas y ganaderos, inicialmente, de las provincias de Ciudad Real y Toledo, con el deseo de ir sumando nuevas incorporaciones a este proyecto de ámbito regional.

Según la organización, los contratos que las industrias lácteas han empezado a presentar a los ganaderos plantean precios a la baja, con una disminución en leche de cabra que oscila entre 9 y 11 céntimos por litro y para oveja, no adscrita a Denominación de Origen, hasta 18 céntimos menos por litro".

Para UGI, "es un descenso arbitrario", ya que "los datos oficiales muestran una caída de la producción de leche y un crecimiento del consumo de elaborados lácteos".

En este contexto, el presidente de UGI, José García de Mateos, señala en nota de prensa que los contratos no solo no se ajustan a la situación real, sino que "casualmente la mayoría de las empresas presentan una misma bajada de precios y apenas dejan margen de maniobra a los ganaderos", ya que deben estar firmados a 31 de diciembre de este año, "con la amenaza de no recoger la leche a quienes se nieguen".

García de Mateos ha asegurado que las posibles medidas de presión que pueden tomar los ganaderos en esta situación son, la mayoría de las veces, "incompatibles" con su supervivencia.

Como ha apuntada Begoña Fernández, integrante de UGI, "si tiras la leche no comes ni puedes pagar lo que debes. Es la ruina".

Para el primer trimestre de 2024, UGI pide a la industria láctea que, "como mínimo", respeten los precios que se estaban pagando. Y recuerdan a las administraciones que para un cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria son necesarios informes trimestrales que reflejen la situación real de mercado.

El presidente de Unión de Ganaderos Independientes también ha defendido la calidad superior de la leche y la carne producida en España, señalando que importar desde otros países cabrito y cordero perjudica a los productores, pero también al consumidor que compra un producto de inferior calidad al mismo precio que si fuera de aquí.