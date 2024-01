La UEMC presenta el miércoles en el Centro Cultural Miguel Delibes su oferta académica en Unitour Valladolid

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) se acercará un año más a los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional interesados en estudiar en la Universidad.

Será en el marco del salón universitario Unitour, que acogerá el Centro Cultural Miguel Delibes con entrada libre de 10 a 14.00 horas y de 15.30 a 17.30 horas, informa la institución académica a Europa Press.

La UEMC dará a conocer así a los preuniversitarios su "completa" oferta educativa, que cuenta con 15 Grados Oficiales, cinco Dobles Grados y cinco Dobles Grados Internacionales, a los que se suman 15 Másteres Oficiales y un programa de Doctorado.

La UEMC mostrará en su expositor "una oferta amplia y variada de estudios, una formación de calidad y, especialmente, una forma de enseñar y aprender cuya base se encuentra en la atención personalizada, en la adquisición de habilidades personales y técnicas mediante la práctica y la orientación hacia la empleabilidad", según destacan desde el Departamento de Admisiones de la Universidad.

"La universidad informará en persona sobre los grados oficiales y los dobles grados, así como sobre becas, ayudas y servicios que ofrece. "Los estudiantes agradecen mucho nuestra presencia en las ferias y aprovechan para consultarnos dudas sobre las carreras, las ayudas que pueden tener, el ambiente universitario y la ciudad. Hay estudiantes que tienen muy claro lo que quieren hacer y dónde, pero la mayoría tiene dudas y nuestra labor allí es escucharles y orientarles", aseguran desde el Departamento.

Además, el Departamento de Admisiones se acercará a más de una veintena de centros de educación secundaria y educación superior (C.F.G.S) de las provincias de Valladolid y Palencia para ofrecer a los estudiantes charlas informativas sobre todas las opciones académicas disponibles.

Estas charlas no solo buscan informar, sino también ayudar a los alumnos a tomar decisiones sobre su futuro, ya que es importante que cuenten con el apoyo necesario durante este momento tan crucial para su futuro académico y profesional.

VISITAS PERSONALIZADAS

Como complemento, la Universidad Europea Miguel de Cervantes pone a disposición de los futuros estudiantes la posibilidad de realizar visitas personalizadas al campus para conocer más acerca de la titulación que quieren estudiar.

En estas ferias y visitas a centros educativos los preuniversitarios pueden disponer de completa información de becas, ayudas y servicios que la Universidad Europea Miguel de Cervantes pone a su disposición, así como de material orientativo sobre los grados que se cursan en la Facultad de Ciencias de la Salud (Enfermería, Psicología, Nutrición Humana y Dietética, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y Odontología); en la Facultad de Ciencias Sociales (Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Derecho y Criminología); y en la Escuela Politécnica Superior (Ingeniería de Organización Industrial e Ingeniería Informática).

Además, la UEMC presenta una "amplia oferta de Dobles Grados, una formación completa y multidisciplinar que permite a los estudiantes obtener dos titulaciones oficiales en un periodo de tiempo concreto".

La complementariedad de las competencias profesionales que se obtienen a partir de una doble titulación aporta una polivalencia profesional muy reconocida en el mercado laboral. Estos dobles grados son Ingeniería de Organización Industrial + ADE, ADE + Publicidad y RRPP, Comunicación Audiovisual + Periodismo, CC. de la Actividad Física y del Deporte + Fisioterapia, CC. de la Actividad Física y del Deporte + Nutrición.

Otra de las opciones que ofrece la UEMC son sus Dobles Grados Internacionales, que permiten a los estudiantes disfrutar de una estancia en una universidad extranjera y obtener en un tiempo reducido dos titulaciones: el grado de la UEMC y la titulación oficial de la universidad de destino.

Actualmente la Universidad Europea Miguel de Cervantes ofrece cinco Dobles Grados Internacionales, en los cuales los estudiantes pueden cursar uno o dos años en países como Irlanda, Canadá o Estados Unidos.

En la actualidad se ofertan dobles titulaciones internacionales en colaboración con prestigiosas instituciones, como son el Doble Grado en ADE y BA Degree in Business con la Dublin Business School de Irlanda; el Doble Grado en Ingeniería Informática y BA Computing Science con la Thompson Rivers University de Canadá; y los Dobles Grados de las titulaciones en Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual con el Bachelor of Arts in Communication de la California State University de Estados Unidos.