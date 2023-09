UE.- En libertad el exeurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri, principal imputado por el 'Qatargate'

El exeurodiputado socialista italiano Pier Antonio Panzeri, principal imputado en Bélgica por la trama de presuntos sobornos pagados por Qatar y Marruecos, ha sido puesto en libertad este viernes tras pasar más de nueve meses bajo arresto.

La Fiscalía federal belga ha determinado que su libertad está condicionada a no abandonar el país, así como a no estar en contacto con los demás acusados en la trama. La decisión no es apelable, según ha informado el diario 'Le Soir'.

El exeurodiputado fue acusado en diciembre de ser el cabecilla de una organización criminal y participar en actividades de blanqueo de capitales y corrupción pública activa y pasiva. El exdiputado llevaba desde abril en arresto domiciliario bajo la modalidad del brazalete electrónico.

En virtud de un acuerdo alcanzado por sus abogados y la Fiscalía federal a cambio de reducir su condena, Panzeri se comprometió a "ofrecer declaraciones sustanciales, reveladoras, sinceras y completas sobre la participación de terceros" en el caso.

En la trama de presuntos pagos de sobornos por parte de Qatar y Marruecos para ganar peso en la UE a través de eurodiputados, fueron imputados también la socialista griega Eva Kaili, vicepresidenta de la Eurocámara destituida tras el escándalo, así como otros dos eurodiputados socialistas, el italiano Andrea Cozzolino y el belga Marc Tarabella.