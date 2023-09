UE.- La Eurocámara aprueba el instrumento de 300 millones para compras militares conjuntas en la UE

El Parlamento Europeo ha dado 'luz verde' este martes el instrumento para promover las compras conjuntas de armas y munición en Europa, un paso en línea con la estrategia de desarrollar la industria de la defensa europea en el marco de la ayuda militar a Ucrania y con la vista puesta en reponer los mermados 'stocks' de los ejércitos europeos.

Financiadas con 300 millones de euros, las compras se realizarán a través del instrumento EDIRPA, de la Agencia Europea de la Defensa, EDA, con un marco temporal hasta diciembre de 2025.

El instrumento incentivará la licitación conjunta de armas por parte de los estados miembro, garantizando así la interoperabilidad, las economías de escala y en última instancia reforzando a la industria militar europea.

El objetivo final es ayudar a los Estados miembros a cubrir sus necesidades de defensa más urgentes y críticas en el marco de un año y medio, después de las deficiencias registradas por las transferencias masivas de material a Ucrania para combatir la invasión rusa.

REGLAS DE LAS COMPRAS CONJUNTAS

Las compras conjuntas realizadas mediante la EDA deberán implicar a al menos tres Estados miembros y estarán abiertas a la participación de los miembros del Espacio Económico Europeo, como Noruega, Islandia y Liechtenstein.

Los fabricantes y subcontratas deben tener sede en la UE o en un país asociado, y no estar sujetos al control de un tercer país o entidad no asociada. El coste de los componentes originarios de la UE o de países asociados no podrá ser inferior al 65 por ciento del valor estimado del producto final.

Además, la UE contribuirá con 15 por ciento de la financiación del proyecto, un margen que se elevará al 20 por ciento en caso de que las licitaciones conjuntas sirvan para reforzar los arsenales de Ucrania y Moldavia.