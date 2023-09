UE.- El comisario de Empleo de la UE apela a un acuerdo en la directiva de teletrabajo y desconexión digital en octubre

Cree que se debe mejorar la directiva de comité de empresa europeo porque "no funciona como debería"

El comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, ha apelado a que se pueda alcanzar un acuerdo sobre una nueva directiva europea de teletrabajo y desconexión digital, que se esperaba "para ayer o para hoy" pero todavía no se ha conseguido. Así, manda su "aliento" para que pueda sellarse en una próxima reunión en octubre. "Espero que se logre", afirma.

En rueda de prensa conjunta en Santiago con la ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, con motivo de una cumbre europea de empleo, Nicolas Schmit valora que la Comisión Europea "puso el diálogo social en el centro de sus objetivos".

Así, razona que las empresas "inteligentes" no pueden "imponer su deseo en contra de la voluntad de sus empleados", por lo que "el valor del diálogo social es enorme y debe impulsarse", "máxime en este proceso de transformación tecnológica".

El comisario remarca que se enfrentan a "muchos cambios", con una revolución digital y un cambio climático que provocan modificaciones en el mundo del trabajo. Por tal motivo, Europa debe defender su fuerza económica y su modelo social en pro de "la prosperidad".

Recuerda que el 80% de los ciudadanos europeos opinan que las actuales sociedades son "demasiado desiguales". Tras las crisis, "los salarios no ha acompañado a la productividad", por lo que para muchas personas el trabajo "ya no es suficiente", pues "no se paga lo suficientemente bien". Por tal motivo, defiende dar impulso al diálogo social a través de diferentes convenios en un contexto de "enorme transformación".

Igualmente, se ha referido a la revisión en la que se está trabajando de la directiva existente de comités de empresa europeos, pues considera que la actual "no funciona como debería", "solamente abarca la consulta" y "muchas veces ni se practica la consulta". Por ello, con la colaboración del Parlamento Europeo, la Comisión ha decidido mejorar esta directiva para "organizar mejor el mundo del trabajo de mañana".

También ha tenido palabras para Santiago, "un lugar tan especial" y de "inspiración" para los europeos, que atrajo a personas desde hace siglos porque "creían en la paz" y en valores como "el diálogo".

ATENDER A LOS "MIEDOS" DE LOS TRABAJADORES A LA TRANSFORMACIÓN

No obstante, Nicolas Schmit advierte de que "muchos temen esa transformación". "No debemos ignorar sus miedos", afirma, sobre los trabajadores en relación con sus puestos de trabajo y sus salarios. "Tenemos que darles confianza", agrega.

Pide tomarse "muy en serio" esos temores, puesto que "el miedo nunca es buen consejero" y "nunca va a inspirar buenas ideas". Y es que alerta de aquellos que "abusan y utilizan" el miedo: "Aquellos que quieren erosionar nuestra democracia".

Por tal motivo, defiende una "transición justa", en un futuro "más sostenible", lo que significa que trabajadores tienen que "aceptar algunos cambios" para adecuarse a los nuevos empleos. "Nunca dejarlos abandonados", emplaza.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Precisamente, cree que la futura directiva de plataformas digitales debe ser un "primer paso" para atajar los problemas de los algoritmos y la inteligencia artificial. Pide que haya "justicia" en esas plataformas gracias a la directiva.

A renglón seguido, el comisario de Empleo ha expuesto que "no es aceptable que el algoritmo decida todo", dado que "no puede ser que la máquina acabe teniendo todo el poder y que a las personas no se las consulte" y "no puede ser que la democracia quede al margen".