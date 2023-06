Ucrania.-Zelenski condiciona su asistencia a la cumbre de la OTAN a que sus líderes den señales sobre el ingreso de Kiev

El jefe adjunto de la Presidencia de Ucrania, Igor Zhovkva, ha manifestado este jueves que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, solo asistirá a la cumbre de la OTAN en Vilna, en Lituania, si sus líderes muestran "coraje" sobre el ingreso de Kiev en la Alianza Atlántica.

Las autoridades ucranianas, incluido el propio presidente Zelenski, presionan a la Alianza Atlántica para que formalice la invitación para iniciar el proceso de adhesión en la cumbre de la OTAN, prevista para el 11 y 12 de julio en la capital lituana.

Aunque las autoridades ucranianas han reconocido que el ingreso al bloque atlántico no es posible mientras dure la guerra, buscan el compromiso de los líderes de aliados para poner el marcha el proceso. "La solicitud está ahora sobre las mesas de los líderes aliados de la OTAN", ha dicho Zhovka.

"La cumbre del Vilna sería un muy buen comienzo para responder a esta solicitud. Y por responder, nos referimos a la invitación a la adhesión, que es solo la primera etapa", ha añadido uno de los principales asesores de Zelenski, según recoge la cadena británica Sky News.

Zelenski ha afirmado que "no tiene sentido" asistir a la cumbre de la OTAN si allí no se da una "señal" en favor de Ucrania. Su ausencia podría dañar la unidad occidental mostrada hasta ahora en el contexto de la invasión rusa del país vecino. En esta línea, Zhovka ha recalcado que "si no hay resultados en la cumbre de Vilna", el mandatario ucraniano "no tiene razón ni tiempo" para asistir.

La OTAN viene insistiendo en que la urgencia para los aliados debe ser apoyar a Ucrania frente a la invasión militar rusa para que prevalezca como nación, más que discutir su entrada en la Alianza, que aparca a después de la guerra.

En declaraciones a la llegada a la cumbre de líderes europeos en Bruselas, en la que participa en una comida informal, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado que la "urgencia" de los aliados es apoyar militarmente a Ucrania en su lucha contra Rusia.

Los aliados coinciden en que las puertas de la OTAN están abiertas y que Kiev será miembro de la alianza en el futuro, pero recalcan que el objetivo debe ser que Ucrania prevalezca como nación independiente y soberana en Europa.