Ucrania.-Marín cree que, a pesar de incertidumbre por la guerra, 2022 será "el año definitivo de recuperación"

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, cree que, a pesar de la situación que existe por la guerra en Ucrania, 2022 será "el año definitivo de la recuperación" del sector turístico andaluz, al considerar que Andalucía tiene "grandes fortalezas que se han ido tejiendo en estos tres años", lo que hará "superar cualquier escenario de incertidumbre que se nos ponga por delante".

"Andalucía es hoy sobre todo un valor seguro, es seguridad jurídica, es estabilidad, es un destino turístico elegido por cualquier viajero del mundo en primera posición para sus vacaciones y eso es fruto de que hemos sido capaces de superar muchos obstáculos", ha manifestado el consejero, tras inaugurar el IV Seminario de la Cátedra Peñarroya de Turismo Costa del Sol en Málaga.

Marín ha indicado que "gestionar la incertidumbre no es fácil, pero cuando se hace de la mano de los profesionales y, en este caso todas las instituciones estamos también colaborando, todas se supera". Al respecto, ha recordado que "ha quedado atrás el brexit, la quiebra de Thomas Cook, muchas otras incertidumbres", apuntando que "ahora hay un nuevo escenario que esperemos y deseamos todos que pronto pueda finalizar".

Así, ha defendido que la comunidad andaluza tiene "grandes fortalezas que se han podido ir tejiendo en estos tres años, no solo en materia legislativa, sino en políticas turísticas que no existen en este país y que en Andalucía hemos sido capaz de llevar a cabo de la mano de los empresarios y trabajadores". "Eso nos va a hacer superar cualquier escenario de incertidumbre que se nos ponga por delante", ha incidido.

Marín ha indicado que en los últimos tres años y, sobre todo con los datos de 2021 y los que hay de 2022 "nos hacen ser muy optimistas, vamos a superar y alcanzar los 28 millones de viajeros, los datos de 2021 y las reservas para 2022 nos llevan a un escenario de crecimiento y recuperación económica, de consolidación del crecimiento del sector turístico".

"A pesar de esos nubarrones, estoy convencido de que va a ser una Semana Santa espectacular", ha dicho el consejero, como, ha apuntado, "lo ha sido este puente que hemos llegado a superar de media entre el 90 y el 95 por ciento de ocupación hotelera".

Eso, ha incidido, "nos tiene que hacer pensar que las cosas se están haciendo bien y que 2022 va a ser el año de recuperación definitiva como las previsiones indican", destacando la importancia de la colaboración público-privada en este ámbito.

ACOGIMIENTO

Por otro lado, ha reiterado que todo el Gobierno andaluz está a disposición del Ejecutivo de España para colaborar en el acogimiento de ciudadanos ucranianos, señalando que el pasado martes ya se produjo un primer contacto y "nos pusimos a su entera disposición".

Al respecto, ha señalado que la colaboración que se pide depende de varias consejerías, como la de Igualdad y Políticas Sociales, la de Empleo, de la que depende el Instituto Andaluz de la Juventud que gestiona los albergues juveniles "que disponen de muchas plazas para poder acoger a personas que pudieran necesitarlo", y otras porque también "todo el que venga tendrá necesidades en materia de asistencia sanitaria y educativa".

"Los consejeros están todos informados de que tienen que estar a disposición del Gobierno andaluz y del Ejecutivo de España porque estas medidas hay que coordinarlas", ha señalado, apuntando que "las personas que vengan huyendo de la guerra hay que controlarlo para poderles ofrecer todos los servicios y las garantía y seguridad de que cuando vengan van a estar bien atendidos".

Así, ha reiterado que esa interlocución ya existe desde el pasado martes "y esperamos instrucciones para ponernos a disposición del Gobierno de España en todos los servicios que tengamos que prestar como hacemos con cualquier persona que lleva a nuestra comunidad autónoma huyendo de cualquier guerra o con los menores no acompañados".

Ha señalado que Andalucía podría disponer de unas 1.500 plazas de forma inmediata en albergues juveniles y otro tipo de alojamientos, pero ha asegurado que aún no hay cifras de cuántas personas tendrían que ser acogidas, lo que no se concretará "hasta que no sepamos cuántas van a venir a España y cuántas se van a asignar a cada comunidad autónoma".