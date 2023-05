Ucrania.-Kiev reitera a funcionarios y civiles la prohibición de publicar imágenes que comprometan la seguridad nacional

La Policía detiene en la capital ucraniana a dos civiles por filmar los trabajos de los sistemas de defensa antiaérea

El principal asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha reiterado una vez más no solo a la población civil, sino también a los funcionarios estatales y locales, que está prohibido difundir imágenes y vídeos de las fuerzas de defensa nacional que puedan comprometer la seguridad del país.

Podoliak ha lanzado una publicación en su canal oficial de Telegram donde se cuestiona si "una publicación vale más que la vida", y recuerda que Ucrania están inmersa en un contexto de constante alerta aérea y "alto nivel de peligrosidad" desde hace quince meses, tras la invasión rusa.

"¿Qué otras palabras deberían usarse para explicar a todos los funcionarios regiones, alcaldes y 'bloggers' de Instagram que no está permitido publicar el trabajo de defensa aérea, fotos de los lugares donde han caído cohetes ni la lista de objetivos de ataque", ha aseverado el principal asesor presidencial.

Podoliak ha ensalzado que, a pesar de estar inmersa en "una gran guerra", el Estado ucraniano "no ha restringido la libertad de expresión y no ha introducido la censura". "Todos siguen siendo libres de recopilar y difundir información que no amenace la seguridad y la defensa nacionales", ha dicho.

Así pues, el asesor del presidente, Volodimir Zelenski, ha advertido que publicar contenido que pueda poner en jaque la seguridad nacional está al nivel de "la negligencia criminal" y, en el caso de los funcionarios de gobierno, "al abuso de la información a la que tienen acceso de oficio".

"La verdadera 'edad adulta' no se trata de la edad del pasaporte, sino de comprender lo que se puede hacer y lo que absolutamente no se debe hacer", ha zanjado Podoliak.

DOS DETENIDOS POR GRABAR AL EJÉRCITO

Esta advertencia de Podoliak se da en una jornada en que los agentes de seguridad de Kiev han detenido a dos civiles que estaban grabando con su teléfono móvil a el trabajo de los sistemas de defensa aérea durante un ataque ruso con misiles.

"La Policía de Kiev recuerda una vez más la prohibición de grabar fotos y vídeos del trabajo de la defensa antiaérea. Mantenga el silencio informativo, porque el silencio es una retaguardia confiable de nuestros defensores", ha apuntado la Policía capitalina.

Las autoridades ucranianas han reiterado en sucesivas ocasiones la prohibición de publicar información o imágenes sobre puntos conflictivos del país o donde se desarrollen combates activos para evitar que esto beneficie los intereses de las Fuerzas Armadas rusas en el marco del conflicto.