Ucrania.- Zelenski sostiene que la retirada de Rusia de la isla de las Serpientes cambia el paradigma en el mar Negro

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha sostenido este jueves que la retirada de Rusia de la isla de las Serpientes "cambia significativamente" el paradigma en el mar Negro, y ha subrayado que "paso a paso" Ucrania expulsará a Rusia de su mar.

"La isla de las Serpientes es un punto estratégico y cambia significativamente la situación en el mar Negro. Esto no garantiza la seguridad, no garantiza que el enemigo no regrese, pero limita significativamente las acciones de los ocupantes", ha expresado el mandatario de Ucrania en su mensaje diario a la nación ucraniana.

Zelenski ha agradecido a la Agencia Central de Inteligencia ucrania que, con ayuda de cazas Alpha, los pilotos de las Fuerzas Armadas, el Comando de Alejandría y la Artillería ha propiciado que "el enemigo" haya evacuado la isla en varios buques.

Del mismo modo, el jefe de Estado de Ucrania ha agradecido a las personas que defienden las posiciones en el resto del país, subrayando a quienes se encuentran en el Donbás, donde la situación es "extremadamente difícil".

"La superioridad de fuego de los ocupantes todavía se siente mucho: ya tienen todo lo que tienen en sus acciones para vencernos: en la región de Lugansk, en la región de Donetsk. Agradezco a todas y todos los que defienden nuestras posiciones en tales condiciones. Esto es verdadero heroísmo", ha recalcado el presidente ucraniano.

Por otra parte, Zelenski ha calificado de "paso importante" el inicio de la exportación de electricidad desde Ucrania a la Unión Europea.

"Hoy ha sido otro paso importante en nuestro acercamiento a la Unión Europea: Ucrania ha iniciado importantes exportaciones de electricidad a la UE, a Rumanía. Y esta es sólo la primera etapa. Nos estamos preparando para aumentar los suministros", ha detallado el presidente ucraniano.

"Gracias a la electricidad ucraniana, una parte importante del gas ruso que consumen los europeos puede ser reemplazada. Es decir, no es solo una cuestión de ingresos de exportación para nosotros, es una cuestión de seguridad para toda Europa", ha agregado.

Asimismo, Zelenski ha recordado que la adhesión de Ucrania al sistema energético común de la Unión se produjo después de que tuviera inicio la guerra. "Ucrania está haciendo cosas que parecían imposibles", ha añadido.