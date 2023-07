Ucrania.- Zelenski señala que la contraofensiva avanza más lento de lo esperado porque comenzó más tarde de lo planeado

Reconoce que el puente de Crimea es un "objetivo" para Ucrania y apuesta por "neutralizarlo"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reconocido este viernes que la tan anunciada contraofensiva para recuperar terreno perdido a manos de Rusia avanza más lento de lo esperado, si bien ha argumentado que esto se debe a que también comenzó más tarde de lo que se tenía planeado.

"Teníamos planes para comenzar en la primavera, pero no lo hicimos porque, francamente, no teníamos suficientes municiones y armamento ni suficientes brigadas debidamente entrenadas (...) en este tipo de armamento", ha manifestado durante su intervención telemática en un foro del 'think tank' estadounidense Aspen Institute, recoge CNN.

"Debido a que comenzamos un poco más tarde, podemos decir, y es la verdad, compartida por todos los expertos, que fue el momento que Rusia aprovechó para minar todo nuestro territorio y construir varias líneas de defensa", ha añadido el mandatario ucraniano, quien alude a estas maniobras de defensa rusas la lentitud de la contraofensiva.

Sin embargo, Zelenski ha asegurado que, a pesar de las dificultades, las Fuerzas Armadas ucranianas van logrando éxitos en el campo de batalla aunque de forma cautelosa, pues Kiev no quiere perder civiles, ni personal militar ni equipos de combate. "Hemos sido cuidadosos con las acciones ofensivas", ha dicho.

PUENTE DE CRIMEA

Por otro lado, el mandatario ucraniano ha abogado por "neutralizar" el puente de Kerch, que conecta la península de Crimea --anexada por Rusia en 2014-- con la región rusa de Krasnodar, pues considera que es una infraestructura que Moscú usa para nutrir a sus tropas con armamento militar.

"El puente de Crimea no es solo un camino logístico, este es el camino que se usa para alimentar la guerra con municiones. Esto se hace a diario", ha aseverado el presidente Zelenski, confirmando en este punto que "es comprensible" que sea un "objetivo" ucraniano. Cualquier objetivo que esté trayendo guerra, no paz, debe ser neutralizado", ha dicho.

Respecto a la península de Crimea, Zelenski ha incidido en que uno de los principales objetivos de Kiev es precisamente "recuperar" la totalidad de este territorio. "Es nuestro territorio soberano, una parte inalienable de nuestra nación", ha concluido el jefe de Estado ucraniano.

El puente de Crimea, infraestructura con la que Moscú demuestra su control sobre la península, ha sido escenario de dos importantes ataques desde el estallido de la guerra. El primero de ellos se produjo en octubre de 2022, mientras que el segundo se produjo la semana pasada y causó la muerte de dos personas.