Ucrania.- Zelenski pide a sus compatriotas en edad de servir en las FFAA que regresen a Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha dirigido este jueves a todos aquellos de sus compatriotas en edad de servir en las Fuerzas Armadas que "cruzaron la frontera violando las reglas" para reclamarles que regresen y ayuden al país.

"Nuestros muchachos han estado luchando durante dos años y durante este tiempo, lo digo francamente, hay personas que cruzaron la frontera violando las reglas. Esto es para ellos, para estos hombres. Si están en edad de movilizarse, entonces deben ayudar a Ucrania, deben estar en Ucrania", ha subrayado Zelenski.

"El problema no son los ciudadanos ucranianos que se fueron desde el comienzo de la guerra", ha dicho Zelenski, sino quienes se quedaron y luego se saltaron la ley marcial huyendo del país. "Se fueron hombres y mujeres de diferentes edades, se fueron los niños. Ninguna de estas personas sabía lo que sucedería", ha disculpado.

En un encuentro en Tallín con la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, como parte de la gira que le tiene estos días por los países bálticos, Zelenski ha asegurado que "surgen preguntas" al respecto de todos aquellos que no están colaborando con Ucrania, ya sea sirviendo en las Fuerzas Armadas, o trabajando.

"Si estás en Ucrania y no estás en el frente, pero trabajas, no importa (...) si se trabaja y se pagan impuestos, también se protege al Estado y eso es muy necesario, pero si estás en el extranjero, estás en edad de ser movilizado, no estás en el frente, no pagas impuestos y viajaste al margen de la ley, entonces surgen preguntas. Eso es todo", ha dicho, según recoge la agencia Ukrinform.

"Si queremos salvar a Ucrania, si queremos salvar a Europa, entonces todos debemos entender que ayudamos a Ucrania o no. O somos ciudadanos que estamos en el frente, o somos ciudadanos que trabajan y pagan impuestos porque no habrá dinero para los militares, y sin dinero, no habrá militares y, por tanto, no habrá nadie que defienda a Ucrania. Estas son las reglas", ha remarcado.