Ucrania.- Zelenski pide desde Finlandia a sus socios "pasos más importantes" para la entrada de Ucrania en la OTAN

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha pedido este miércoles desde Finlandia a sus socios occidentales que den "pasos más importantes" para la futura entrada de su país en la OTAN. "Queremos que el apoyo político sea una invitación para Ucrania", ha reclamado.

"Mientras continúe la guerra, no estaremos en la OTAN. Somos conscientes de ello, pero nos gustaría que, además de puertas abiertas, nuestros socios también dieran algunos pasos más importantes", ha reclamado Zelenski este miércoles en una rueda de prensa conjunta con el presidente finlandés, Sauli Niinisto.

"Queremos que el apoyo político sea una invitación para Ucrania", ha reclamado un Zelenski, quien también ha pedido a sus socios occidentales garantías de seguridad hasta que Ucrania logra su ansiada membresía en la Alianza.

Por otro lado, también ha dejado entrever que la posible entrega de aviones de combate más modernos está condicionada por los éxitos que Kiev pueda conseguir en la tan anunciada contraofensiva que está preparando.

"Estoy seguro de que tendremos estos aviones porque pronto tendremos operaciones ofensivas. Después, estoy seguro, de que nos darán estos aviones. Me gustaría que fuera al revés porque sería más fácil, pero esto es lo que hay", ha dicho Zelenski.

Zelenski ha señalado que Ucrania ha tenido que demostrar durante este año que merece la confianza de sus socios occidentales, los cuales, ha dicho, han ido suministrando armamento y equipos a medida que conseguían los objetivos marcados.

"Primero demostramos que no pudimos ser vencidos en tres días y nos dieron armas. Después de eso, seguimos avanzando y pedimos artillería de largo alcance, de nuevo tenemos éxito pese a la dificultad y solo así nos dan las armas adecuadas", ha explicado el mandatario ucraniano durante su visita sorpresa a Helsinki.

Ucrania ha hecho de la entrega de los estadounidenses F-16 su principal demanda en estos momentos, después de protestar en varias ocasiones por la ineficacia de los MiG-29 que suministraron Polonia y Eslovaquia. Kiev considera que es cuestión de tiempo y confía en que el éxito de la contraofensiva acabe por desbloquear las reticencias de sus socios, como ya pasara con el tema de los tanques.

En relación a esta asunto, el presidente Niinisto ha explicado que Finlandia no está capacitada en estos momentos para ceder sus aviones de combate Hornet, pues no solo son "bastante viejos", sino porque tampoco pueden tener sus cielos desprotegidos hasta que terminen de reemplazarlos por los F-35 que ha comprado.

"Nuestra posición geográfica es significativamente diferente a la de la mayoría de los países de la UE, o los países de la OTAN (...) No podemos dar los Hornet hasta que no tengamos los nuevos aviones. Y, desafortunadamente, en ese momento, los Hornet ya no se podrán usar (...) Son bastante viejos", ha zanjado.

No obstante, Niinisto ha expresado el apoyo incondicional de Finlandia a Ucrania en esta guerra y ha anunciado que pronto estará listo el decimoquinto paquete de ayuda. "Estoy absolutamente convencido de que también habrá un futuro decimosexto", ha dicho.

Zelenski se encuentra este miércoles en la capital finlandesa para asistir a la cumbre sobre Ucrania de jefes de Estado y de gobierno de los países nórdicos.