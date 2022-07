Ucrania.- Zelenski declara que el ataque a Odesa es una prueba más de que Rusia no cumple sus promesas

El Gobierno ucraniano reitera que proseguirá con el protocolo de Estambul a pesar del bombardeo

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha declarado que el ataque con misiles de Rusia en el puerto de Odesa el sábado simplemente demuestra que Moscú está buscando formas de incumplir el acuerdo para la exportación de grano firmado solo un día antes con Naciones Unidas, Turquía y Ucrania.

"Esto prueba solo una cosa: no importa lo que Rusia diga y prometa, encontrará formas de incumplirlo", ha lamentado Zelenski en un video publicado en Telegram tras las condenas de las últimas horas de la Unión Europea y Estados Unidos, a la espera de que Rusia se pronuncie sobre el incidente.

Las autoridades ucranianas han denunciado este sábado el impacto de al menos dos misiles sobre el puerto de la ciudad, uno de los incluidos en el acuerdo firmado este viernes entre Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU para reanudar las exportaciones de grano, imprescindibles para la ayuda humanitaria y ahora mismo paralizadas por la guerra.

Poco antes, el ministro de Infraestructura de Ucrania, Oleksandr Kubrakov, garantizó que Ucrania seguirá cumpliendo con las condiciones del pacto de Estambul, por la parte que les corresponde.

Aunque el ataque ruso "demuestra las verdaderas intenciones de Moscú", el ministro ha asegurado que los bombardeos "no detendrán el trabajo de las autoridades ucranianas. "No confiamos en Rusia, pero confiamos en nuestros socios y aliados, por eso la Iniciativa sobre el transporte seguro de granos y productos alimenticios desde los puertos de Ucrania se firmó con la ONU y Turquía, y no con Rusia", ha recordado.

NACIONES UNIDAS SE SUMA A LAS CONDENAS

También Naciones Unidas ha condenado el ataque de manera "inequívoca", según el portavoz adjunto de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq. "Ayer, todas las partes se comprometieron claramente ante el mundo a garantizar el movimiento seguro del grano ucraniano y de sus productos relacionados", ha recordado.

"Millones de personas de todo el mundo necesitan estos productos para aliviar la crisis alimentaria global y su sufrimiento de la población afectada. Es imperativo que la Federación Rusa, Ucrania y Turquía cumplan por completo con lo estipulado", ha añadido.