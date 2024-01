Ucrania.- Zelenski culpa al "depredador" Putin de múltiples guerras y avisa de que Ucrania es solo el principio

Critica que sus socios presionaran a Ucrania durante años para no aumentar las tensiones con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado este martes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, al que ha descrito como un "depredador", de ser responsables de varias de las guerras y conflictos que siguen vigentes en la actualidad y ha advertido nuevamente que su país es solo el primer paso de las aspiraciones expansionistas de Rusia.

"Putin encarna la guerra. Todos sabemos que él es la única razón por la que persisten varias guerras y conflictos, y por la que todos los intentos de restablecer la paz han fracasado. Él no cambiará", ha expresado Zelenski durante su intervención en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos estos días.

"Su respuesta a la duración de la guerra es siempre guerra (...) Su respuesta a los límites del caos en el mundo es el apoyo ilimitado de las fuerzas terroristas. Disfruta de los conflictos", ha insistido Zelenski, en un momento en el que aumentan las voces que instan a Kiev a sentarse a negociar.

Zelenski ha asegurado que Putin ha estado interfiriendo durante años en África y Siria y se alía con países como Corea del Norte o Irán con el objetivo de perpetuarse. "Regímenes como el suyo existen mientras libran guerras", ha dicho.

En ese sentido, y en línea con lo que ha estado defendiendo desde el principio de la invasión, Zelenski ha apelado al "mundo libre" para que continúe con su apoyo a Ucrania, pues una "nueva agresión rusa más allá" de ello es "cada vez más obvio".

"Si alguien piensa que esto se trata sólo de Ucrania, está equivocado (...) Si debemos luchar juntos contra Putin en los años venideros, ¿no es mejor ponerle fin a él y a su estrategia de guerra ahora?" se ha preguntado, al mismo tiempo que ha subrayado que Ucrania es "esa oportunidad" de detener "la catástrofe".

CRÍTICAS A SUS SOCIOS

Zelenski también ha aprovechado su intervención para reprochar a sus socios que antes y después de la invasión del 24 de febrero de 2022, estuvieran insistiendo a Ucrania en la necesidad de no aumentar las tensiones. Aquello, ha lamentado, ha dado motivos a Putin para continuar con su campaña.

"Cada 'no intensificar' para nosotros sonaba como un 'prevalecerás' para Putin. Pedimos nuevos tipos de armas y la respuesta fue 'no intensificar' (...) Un misil ruso cayó en territorio de la OTAN; la respuesta nuevamente fue 'no intensificar', pero las represalias en ese momento podrían haberle enseñado mucho a Rusia y habrían añadido la confianza necesaria a Occidente", ha dicho.

"La fuerza total de las sanciones podría haber obligado a Putin a hacer concesiones. Debido al 'no intensificar', se perdió tiempo. Se perdieron las vidas de muchos de nuestros guerreros más experimentados", ha lamentado.

Así, ha reprochado que muchas de esas sanciones se hayan retrasado "durante meses" e "incluso años" por unas "amenazas de Moscú" que luego no se cumplieron. Y si bien ha agradecido las restricciones que se han impuesto, se ha preguntado cómo podría estar contento si los misiles rusos contienen "componentes occidentales".

"Es una clara debilidad de Occidente que la industria nuclear rusa todavía no esté bajo sanciones globales, a pesar de que Putin es el único terrorista en el mundo que tomó como rehén una planta de energía nuclear", ha apuntado.

Asimismo, ha reclamado a sus socios que para 2024 sean valientes y permitan que los activos rusos congelados se destinen a la defensa y reconstrucción de Ucrania. "Putin ama el dinero por encima de todo" y "cuantos más miles de millones pierdan él y sus cómplices, más probable será que se arrepienta de esta guerra", ha dicho.

Por otro lado, ha subrayado lo negativo que sería para Ucrania congelar el conflicto, recordando como aquello ya sucedió en 2014 en la región del Donbás, derivando en la anexión de Crimea. "Hubo responsables muy influyentes en ese proceso", ha dicho señalando sin mencionar a la "entonces canciller de Alemania", Angela Merkel, y a "los presidentes de Francia".

CONFIANZA EN EL FUTURO DE UCRANIA

Del mismo, Zelenski ha resaltado la labor de las Fuerzas Armadas ucranianas durante la guerra, que contra todo pronóstico, ha destacado, han rechazado numeras de las ofensivas rusas. Esta respuesta debería ser suficiente, ha dicho, para que los socios de Kiev continúen suministrando el armamento que necesitan.

"Debemos conseguir superioridad aérea para Ucrania, del mismo modo que hemos conseguido superioridad en el mar Negro. Podemos hacerlo. Los socios saben qué se necesita y en qué cantidades", ha dicho.

Zelenski ha finalizado su intervención insistiendo en la necesidad de no cejar en la presión contra Putin, pues en caso de hacerlo se prolongará el conflicto. "Invertir en el defensor acorta la guerra", ha dicho en cambio.

"La guerra terminará con una paz justa y estable. Quiero que ustedes sean parte de esta paz, comenzando desde ahora. Os necesitamos en Ucrania para construir, reconstruir y restaurar nuestras vidas. Cada uno de ustedes puede tener aún más éxito con Ucrania", ha concluido Zelenski.