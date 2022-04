Ucrania.- Zelenski asegura que Rusia pretende "capturar otros países" ante afirmaciones sobre Transnistria

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este viernes que la invasión rusa está pensada "como un comienzo" y que la intención de Moscú es "capturar otros países" ante las recientes afirmaciones de las Fuerzas Armadas rusas sobre la región moldava de Transnistria.

"Con referencia al Ejército ruso, se difundió la noticia de que su tarea ahora es supuestamente establecer el control sobre el sur de Ucrania y llegar a la frontera con Moldavia. Y supuestamente allí, en Moldavia, se violan los derechos de los rusoparlantes", ha explicado el mandatario ucraniano en referencia a las palabras de Rustam Minnekaev, comandante del Distrito Central del Ejército.

Zelenski ha replicado que es el territorio ruso el que "debería cuidar los derechos de los rusoparlantes", ya que en Rusia "no hay libertad de expresión" ni "libertad de elección". "Simplemente no hay derecho a disentir", ha señalado, agregando que en el país "prospera la pobreza" y "la vida humana no vale nada".

"Todas las naciones que, como nosotros, creen en la victoria de la vida sobre la muerte, deben luchar con nosotros. Tienen que ayudarnos, porque somos los primeros en este camino. ¿Y quién es el siguiente?", se ha preguntado el mandatario ucraniano.

"Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan disuadiendo los ataques de los invasores rusos en el este y el sur de nuestro país. En la dirección de Izium, en el Donbás, en Priazovia, en Mariúpol (o) la región de Jersón son los lugares donde se decide el destino de esta guerra y el futuro de nuestro Estado", ha asegurado.

Asimismo, Zelenski ha explicado que en lugares como Sloviansk y Kramatorsk o en Popasna y Járkov, ubicados en las regiones de Donetsk y Lugansk, "los ocupantes están tratando de lograr un objetivo primitivo", que es "matar tanto como sea posible y destruir todo lo que puedan".

Por otro lado, ha agradecido a Reino Unido su decisión de volver a la embajada británica en Kiev. "Reino Unido se convirtió en el vigésimo primer país en devolver una misión diplomática a nuestra capital", ha celebrado.

En un tono positivo, el presidente ucraniano ha dado las gracias también a los socios por la ayuda militar, que permitirá "salvar a miles de personas". Zelenski ha agregado que se han desminado 184 asentamientos en la jornada de este viernes y que al menos en 500 localidades operan cuarteles generales humanitarios.

"Diariamente se suman casi 100 asentamientos, a los que devolvemos los servicios médicos y educativos, el trabajo de los organismos de protección social, las instituciones financieras", ha indicado, enumerando que en 96 asentamientos se ha recuperado el transporte, que en 183 ya están activas las gasolineras y que en al menos 90 se ha restablecido la electridad.

"El regreso de Ucrania a las ciudades y comunidades significa el regreso de la vida en el pleno sentido de estas palabras. Creo que tal regreso tendrá lugar en el sur de nuestro país y en el este de Ucrania. En todas las áreas donde la degradación, la destrucción y la muerte se ha producido bajo la bandera rusa", ha dicho.