Ucrania.- Zelenski asegura que las tropas ucranianas no reducirán sus esfuerzos de defensa ante la decisión de Moscú

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado a última hora del martes que las tropas ucranianas se mantendrán alerta, sin reducir sus esfuerzos de defensa, ante la reducción de operaciones anunciada por Moscú en Kiev y Chernígov, y ha calificado las negociaciones de paz de "positivas", pese a que no "silencian las explosiones de los proyectiles rusos".

"No debemos perder la vigilancia. La situación no se ha vuelto más fácil. La escala de los desafíos no ha disminuido. El Ejército ruso todavía tiene un potencial significativo para continuar los ataques contra nuestro Estado", ha dicho el mandatario ucraniano en su discurso vespertino.

En este sentido, ha agregado que "el enemigo" sigue en Ucrania y que el bombardeo de las ciudades continúa. "Mariúpol está bloqueado. Los ataques aéreos y con misiles no se detienen. Esta es la realidad. Estos son los hechos", ha señalado.

Sobre el proceso abierto de negociación con la delegación rusa, Zelenski ha calificado de "positivo" el resultado, aunque se ha mostrado prudente, ya que sigue habiendo "riesgos". "No vemos ninguna razón para confiar en las palabras de ciertos representantes de un Estado que continúa luchando por nuestra destrucción", ha dicho.

Pese a ello, se ha mostrado partidario de continuar en el proceso de negociación y ha demandado "seguridad real" para Ucrania, así como la salida de las tropas rusas del territorio ucraniano. "La cuestión de las sanciones ni siquiera se puede plantear hasta que termine la guerra, hasta que recuperemos lo que es nuestro y hasta que restablezcamos la justicia", ha agregado.

De esta manera, el mandatario ucraniano ha precisado que "las sanciones deben ser fortalecidas". Además, ha explicado que un equipo de expertos ucranianos e internacionales ha comenzado a trabajar para evaluar su efectividad, liderado por el jefe del gabinete presidencial de Ucrania, Andréi Yermak, y en el lado internacional por el estadounidense Michael McFaul.

"Hasta el momento, 8 personas han sido reportadas muertas y 30 heridas. Es probable que estas no sean cifras finales. Las tropas rusas atacaron Mikolaiv muy insidiosamente", ha dicho Zelenski, además, recordando su discurso ante el Parlamento danés, en el que ha hablado de los ataques a esta ciudad.

El mandatario ucraniano también ha explicado en su discurso que estará disponible a partir de este martes un nuevo servicio "para compensar la pérdida de una casa o un apartamento como resultado de las hostilidades".

"Los funcionarios del Gobierno ampliaron hoy el programa para ayudar a aquellas instituciones que apoyan a los desplazados internos de las áreas de hostilidades. Otra decisión importante fue asignar 426 millones de grivnas -- 13 millones de euros-- para pagar los salarios de los mineros", ha zanjado.