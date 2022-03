Ucrania.- Zelenski asegura que la "insolencia" de Rusia es la prueba de que las sanciones no son suficientes

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha argumentado este domingo que la "arrogancia" de Rusia es la prueba de que las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados por la invasión de Ucrania no son suficientes.

"No lo han entendido. No lo han sentido. No han visto que el mundo esté decidido", ha afirmado Zelenski en un vídeo difundido en la noche del domingo en redes sociales.

El mandatario ucraniano ha apelado directamente a los líderes occidentales: "No podéis ocultar esta realidad. No os podéis esconder de los nuevos asesinatos cometidos en Ucrania", ha apuntado.

"Hemos escuchado promesas de que habrá corredores humanitarios. No hay ninguno. En lugar de corredores humanitarios, solo hay corredores sangrientos", ha argumentado.

Zelenski ha prometido "castigo" para los responsables de atrocidades en suelo ucraniano. "Vamos a encontrar a todos y cada uno de los cabrones que han disparado contra nuestras ciudades, contra nuestra gente, que han bombardeado nuestra tierra, que han lanzado cohetes, que han dado órdenes y han apretado el botón de 'fuego'", ha advertido. "No habrá un solo lugar tranquilo en toda la Tierra, excepto la tumba", ha añadido.