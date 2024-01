Ucrania.- Zelenski asegura que no firmará ningún acuerdo que entregue el Donbás y Crimea a Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha subrayado este domingo que no firmará ningún tipo de acuerdo que suponga entregar Crimea y el Donbás a Rusia, al tiempo que ha reprochado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que no quiere realmente la paz.

Putin "no quiere la paz con Ucrania", sino que aspira a ocupar el país entero. "Nunca ha querido la paz", ha indicado el mandatario ucraniano en una entrevista con la televisión británica Channel 4 News.

"Si queremos pararle. Si el mundo quiere que esto no vuelva a pasar que esta agresión no ocurra de nuevo en unos cuantos años, lo mejor es ocuparse ahora mismo", ha argumentado.

"La paz en Europa solo es posible cuando todo el mundo asuma que UCrania es independiente de verdad", ha resaltado, aunque ha admitido que "evidentemente es mejor buscar una salida política para recuperar nuestra independencia".

En cuanto a la ayuda militar y económica de Estados Unidos y sus aliados, Zelenski ha señalado que es crucial para la supervivencia de Ucrania, pero no basta para lograr la victoria. "Todo el mundo sonríe, te abraza y dice que eres estable, que eres fuerte, un líder del mundo libre, que estás salvando la democracia. Si el pueblo ucraniano no tuviese un presidente así podríamos haber perdido la mitad de Europa y entonces la Federación Rusa y que debemos darlo todo. ¡Basta!", se ha lamentado.

Zelenski ha destacado que no quiere parecer ingrato después de toda la ayuda recibida. "Nos han ayudado mucho a perseverar y creo que podrían habernos ayudado incluso un poco más para vencer", ha considerado.

Sin embargo, "el tiempo pasa y la gente muere" mientras se debate si se entrega o no una u otra arma a Ucrania. "Por eso siento que este tiempo que pasa es sangriento, muy doloroso. Pero no todo el mundo lo comprende. Lo he venido diciendo desde los primeros días", ha argumentado.

Zelenski ha puesto como ejemplo los cazas F-16. Ha pasado un año desde que se empezó a especular al respecto y el entrenamiento dura seis meses más. "Los F-16 todavía no han llegado", ha resaltado.