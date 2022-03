Ucrania.- Zelenski afea a los líderes de la UE las reticencias más sanciones: "No es tiempo de dudar"

Defiende que si las sanciones hubieran sido preventivas habría habido una oportunidad de evitar la guerra

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha instado este jueves a los líderes de la UE a que no duden en adoptar más sanciones contra Rusia tras defender que si las ya adoptadas por el bloque hubieran tenido carácter preventivo quizá se podría haber evitado el conflicto.

En un mensaje por videoconferencia a los líderes europeos reunidos en Bruselas, Zelenski ha agradecido las sanciones adoptadas hasta ahora, si bien ha considerado que si hubieran sido preventivas "Rusia no habría ido a la guerra". "Al menos nadie lo sabe seguro, había una oportunidad", ha subrayado.

Lo mismo ocurre, ha añadido, con el proyecto de gaseoducto Nord Stream, bloqueado por Alemania a raíz de la invasión rusa de Ucrania. "También fue un poco tarde porque si hubiera sido a tiempo, Rusia no habría creado una guerra del gas", ha añadido, incidiendo en que también ahí hubo una opción de evitarlo.

En este sentido, les ha preguntado directamente por las reticencias expresadas este mismo jueves por varios de los líderes sobre la imposición de nuevas sanciones, que muy probablemente tendrían que ir contra el sector energético ruso.

"¿Y dudáis si imponer sanciones o no? ¿Y dudáis si permitir pasar armas o no? ¿Y dudáis si comerciar o no con Rusia?", les ha interrogado. "No hay tiempo para dudar. Es tiempo de decidir ya", ha sostenido.

"Creemos en vosotros. Necesitamos vuestro apoyo. Creemos en vuestra gente. Creemos en la Unión Europea", ha resumido y ha aprovechado para enviar un mensaje también a Alemania, uno de los países más reticentes a las sanciones contra el sector energético ruso. "Creemos que Alemania también estará con nosotros en el momento crucial", ha aseverado.

Zelenski ha intervenido en remoto por segunda vez desde que estalló la guerra en un Consejo europeo y lo ha hecho durante unos diez minutos, según han indicado fuentes europeas, que han identificado el reproche sobre las reticencias del bloque para adoptar nuevas sanciones con una llamada para que golpeen al sector energético ruso. Al terminar su intervención, solo ha tomado la palabra el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en nombre de los Veintisiete.

PIDE A LA UE QUE NO LLEGUE TARDE CON LA ADHESIÓN

Por otra parte, el mandatario ucraniano también ha aprovechado para reclamar una vez más la entrada de su país en la UE, para lo cual ya ha presentado su solicitud formal. "Por favor", les ha pedido, "no lleguéis tarde".

En este punto, el mandatario ha ido nombrando uno a uno a todos los estados miembro, identificando a aquellos que se han manifestado más abiertamente a favor de la entrada de Ucrania en el bloque y a los que han expresado reticencias. En el caso de España, ha dicho: "encontraremos un punto de entendimiento".

Zelenski se ha mostrado particularmente duro con Hungría y con su primer ministro, Viktor Orban, a quien directamente ha preguntado si sabe lo que está ocurriendo en la ciudad asediada de Mariúpol.