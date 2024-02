Ucrania.- Von der Leyen llama a reforzar el apoyo a Ucrania e integrarle en programas de Defensa europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha llamado este martes a reforzar el apoyo a Ucrania acelerando la entrega de armas en un momento en el que Kiev espera nuevos fondos de Estados Unidos y Europa, y ha planteando también integrar a Ucrania en programas europeos de Defensa.

En un debate en el Parlamento Europeo en Estrasburgo centrado en la guerra en Ucrania, cuando se cumplen dos años de la invasión lanzada por el presidente ruso, Vladimir Putin, la jefa del Ejecutivo europeo ha avisado de que el ritmo actual de ayuda militar por parte de la UE "no es suficiente" y ha llamado a fomentar la convergencia en materia de Defensa con Ucrania.

"Debemos pensar las capacidades de Defensa de Ucrania como parte de nuestras propias capacidades de Defensa. Debemos pensar en la industria de Defensa ucraniana como parte de nuestra propia industria de Defensa", ha señalado, para recalcar que Bruselas tiene en cuenta a Kiev para su Estrategia Industrial de Defensa y esto debe llevar a "integrar" a Ucrania en los programas de Defensa.

Según ha subrayado la presidenta comunitaria, esto promoverá "la convergencia y la planificación" entre los ejércitos y sectores de industria militar en Europa y Ucrania. "Ucrania es un futuro miembro de nuestra Unión Europea. Así que debe acercarse mucho más a nosotros también en el ámbito de la de la Defensa", ha abogado.

Cuando se acerca el segundo aniversario de la agresión rusa, Von der Leyen ha subrayado su convencimiento en que "Ucrania prevalecerá" y que Europa estará de su lado "en cada paso del camino". Así ha instado a la UE a no "perder el tiempo en vacilaciones", indicando que Europa "estará al lado de Ucrania todos y cada uno de los días de la guerra, y durante todos los días posteriores".

Desde la tribuna de la Eurocámara, la 'popular' alemana ha mandado varios mensajes a Putin, insistiendo en que su intervención en Ucrania fracasó porque "no puede entender lo que impulsa el espíritu humano cuando es libre de pensar, soñar, crear y prosperar". "No puede aceptar que el deseo humano de libertad siempre ganará. No puede entender que si das a la gente una opción, eligen la libertad", ha dicho sobre el mandatario ruso.