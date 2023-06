Ucrania.- Ucrania reprocha las críticas a la contraofensiva: "Cada metro se consigue con sangre"

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhni, ha reconocido sentirse "enfadado" y ha rechazado las críticas internacionales a la tan anunciada contraofensiva por desarrollarse lentamente. "Cada metro se consigue con sangre", ha recalcado.

"Las tropas avanzan todos los días, aunque sea solo 500 metros. Esto no es un espectáculo. No es un programa que todo el mundo esta viendo o apostando ni nada por el estilo. Todos los días, cada metro se consigue con sangre", ha expresado en una entrevista con el diario estadounidense 'The Washington Post'.

En ese sentido, Zaluzhni ha subrayado que sin el suministro de armas y equipos prometidos por sus socios internacionales, "estos planes son totalmente imposibles". Aún así, ha destacado que "se llevan a cabo", pero "tal vez no tan rápido como les gustaría a quienes observan del programa".

Zaluzhni ha insistido en que necesitan más carros de combate, artillería y los tan ansiados aviones de combate, que desde hace meses vienen reclamando sin mucho éxito. "Es como si ahora fuéramos a la guerra con arcos y flechas", ha protestado.

"La cantidad de aviones que patrullan nuestras fronteras occidentales es el doble de la cantidad de aviones rusos que destruyen nuestras posiciones. ¿Por qué no podemos tomar al menos un tercio de estos? Nadie dice de rearmarse con 120 aviones (...) Una cantidad muy limitada es suficiente", ha reclamado.

"No hemos conseguimos que los Leopard fueran conducidos en desfiles o fotografiados por políticos o famosos. Están aquí para la guerra y en el campo de batalla son un objetivo", ha dicho en referencia a los últimos carros de combate recibidos y destruidos por las fuerzas rusas.