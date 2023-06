Ucrania.- Ucrania lamenta que "el tiempo perdido" negociando con sus socios dio margen a Rusia para fortificarse

El principal asesor de la Presidencia de Ucrania, Dimitro Podoliak, ha lamentado que "el tiempo perdido" que Kiev estuvo negociando con sus aliados para el suministro de capacidades militares dio margen a Rusia para fortalecer sus posiciones en el frente de batalla.

"El tiempo siempre es importante, especialmente en la guerra", ha manifestado el asesor del presidente Volodimir Zelenski, quien ha insistido en que durante las negociaciones entre Kiev y sus aliados, Moscú aprovechó para reforzar sus trincheras e intensificar el minado de tierras.

"Romper el frente ruso hoy requiere un enfoque razonable y equilibrado. La vida de un soldado es el valor más importante para Ucrania hoy. El mando militar se centra en la ciencia y la inteligencia militar, no en los aficionados de las gradas", ha manifestado Podoliak en Twitter.

Así, Podoliak ha insistido en la postura defendida por las autoridades ucranianas, incluido el presidente Zelenski, que recalcan que la contraofensiva no es como en las películas. "La guerra real no es un éxito de taquilla de Hollywood, la contraofensiva no es una nueva temporada de una serie de Netflix", ha dicho.

"No hay necesidad de esperar acción y comprar palomitas de maíz. Las operaciones ofensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan en varias áreas. Las operaciones de formación están en marcha para establecer el campo de batalla", ha trasladado el asesor presidencial ucraniano.