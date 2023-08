Ucrania.- Ucrania dice que la visita de Shoigu a Pyongyang revela que a Rusia solo le quedan socios en las "tiranías"

Las autoridades de Ucrania han señalado este lunes que la reciente visita del ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, a Pyongyang, la capital de Corea del Norte, evidencia que Rusia se ha quedado sin "aliados influyentes" y tiene que recurrir a "las pobres tiranías" en busca de armas.

En estos términos se ha referido Vadim Skibitski, de los servicios de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania en una entrevista para el portal de noticias Obozrevatel, en la que también ha señalado no creen que este apoyo que llega a Rusia desde Corea del Norte vaya a cambiar el transcurso de la guerra.

Skibitski ha asegurado que la visita de Shoigu es "realmente reveladora" y muestra la "gran necesidad" que tiene Rusia de armamento, en especial munición de artillería. No obstante, ve "poco probable" que este eventual apoyo "tenga un efecto drástico en el transcurso de las hostilidades".

Por otro lado, Skibitski ha descartado que Rusia esté capacitada para llevar a cabo en un futuro cercano cualquier tipo de ofensiva militar que no pueda ser contrarrestada por Ucrania, a pesar, ha dicho, de que, según sus informes, está planeando movilizar próximamente varios cientos de miles.

"La movilización de masas es una decisión impopular, pero no tienen otra salida. Se han estado preparando durante mucho tiempo", ha dicho Skibitski, quien ha recordado cómo la "gran ofensiva" de Moscú en invierno fracasó. "No veremos nada próximamente para lo que no estemos preparados", ha destacado.