Ucrania.- Ucrania culpa a Rusia de maniatar y asesinar a civiles en la recién recuperada ciudad de Bucha

Uno de los asesores de la Presidencia de Ucrania, Mykhailo Podolyak, ha acusado este sábado a Rusia de maniatar y asesinar a los civiles que las tropas ucranianas han encontrado sin vida tras recuperar la ciudad de Bucha, al noroeste de Kiev.

"Los cuerpos de personas con las manos atadas, que han sido asesinadas a tiros por soldados rusos, yacían en las calles. Estas personas no estaban en el Ejército. No tenían armas. No representaban ninguna amenaza. ¿Cuántos casos más están ocurriendo ahora mismo en los territorios ocupados?", ha expresado Podolyak en su cuenta de Twitter.

Podolyak ha compartido una imagen donde se muestran varios cuerpos en el suelo, uno de ellos con las manos visiblemente atadas a la espalda.

El asesor presidencial ha sostenido que Rusia "está librando una guerra para destruir al pueblo ucraniano", y ha aprovechado el mensaje en redes sociales para pedir a los aliados occidentales más armas para la protección de los ciudadanos ucranianos.