Ucrania.- Ucrania considera "improbable" que Bielorrusia vaya a iniciar una ofensiva "en el futuro próximo"

Las autoridades de Ucrania han manifestado este miércoles que "es improbable" que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, vaya a dar "en el futuro próximo" una orden sobre el inicio de una operación militar contra el país.

"Es improbable que Lukashenko vaya a ordenar a su Ejército que lance una operación terrestre contra Ucrania en el futuro próximo", ha dicho Vadim Denisenko, asesor del Ministerio del Interior ucraniano, según ha recogido la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

Así, ha resaltado que el Ejército bielorruso está llevando a cabo maniobras cerca de la frontera, si bien ha dicho que la situación es "de relativa calma". "Desafortunadamente, a causa de esto Ucrania debe concentrar y dejar suficientes tropas en la frontera con Bielorrusia", ha explicado.

En esta línea se ha expresado Alexei Arestovich, uno de los asesores de la Presidencia ucraniana, que ha manifestado que Kiev "no ve ningún signo sobre los preparativos de una ofensiva contra territorio ucraniano", tal y como ha informado la agencia de noticias UNIAN.

"No hay una preocupación particular. No funcionó la primera vez, no hay posibilidad de que lo hagan una segunda. La situación ha cambiado", ha argüido, al tiempo que ha hecho hincapié en que hay un "número mínimo" de militares rusos en Bielorrusia y que Moscú no cuenta con grupos ofensivos en este país.

Bielorrusia anunció la semana pasada que las Fuerzas Armadas habían iniciado una serie de maniobras para evaluar la preparación de su capacidad de combate ante una posible "crisis", en medio de la ofensiva rusa contra Ucrania, lanzada el 24 de febrero por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.