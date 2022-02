Ucrania.- Ucrania cita a Rusia ante la OSCE por la presencia de tropas en la frontera

El Gobierno ucraniano ha convocado a Rusia a una reunión ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en un plazo de 48 horas para abordar la presencia de tropas rusas en la frontera.

"Rusia no ha respondido a nuestra petición planteada conforme al Documento de Viena" de la OSCE, ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dimitri Kuleba, en referencia a la petición planteada el 11 de febrero al amparo del Capítulo III del Documento de Viena para la reducción del riesgo en la que pedían a Moscú "explicaciones detalladas sobre las actividades militares en áreas adyacentes al territorio de Ucrania y la Crimea bajo ocupación provisional".

El siguiente paso es la convocatoria de una reunión en un plazo de 48 horas para tratar el "refuerzo y reubicación a lo largo de nuestra frontera y en la bajo ocupación provisional", ha indicado Kuleba en un mensaje publicado en Twitter.

"Si Rusia habla en serio cuando plantea la indivisibilidad de la seguridad del espacio OSCE, debe cumplir con sus compromisos de transparencia militar para desescalar las tensiones y mejorar la seguridad para todos", ha añadido el diplomático ucraniano.

Rusia ha decidido no justificar su actividad militar por no considerarla "inusual" y por no dar pie "a poner en marcha un mecanismo para reducir el peligro militar bajo el Documento de Viena de 2011 sobre las medidas de fomento de la confianza y la seguridad", según recoge la agencia de noticias oficial rusa, Sputnik.