Ucrania.- Ucrania celebra que en Rusia haya aún "patriotas" que ansíen un cambio de régimen tras lo ocurrido en Belgorod

Las autoridades de Ucrania han señalado este martes que lo ocurrido en la víspera en la región fronteriza de Belgorod era cuestión de tiempo y ha celebrado que todavía queden "patriotas conscientes" en Rusia que aspiren a un cambio de régimen político.

Así lo ha manifestado la viceministra de Defensa de Ucrania, Anna Malyar, para quien esta "crisis interna era predecible", ya que era "obvio" que el presidente ruso, Vladimir Putin, se ha pasado los últimos años prestando más atención a la militarización de Rusia que a su desarrollo, según han recogido medios ucranianos.

"Ahora hay una guerra tan terrible en Ucrania que algunos rusos, independientemente de los resultados favorables que intentan mostrar las encuestas que en realidad entienden que estos eventos dejarán un trauma durante muchas décadas y se sentirán responsables", ha valorado la 'número dos' de Defensa.

"La mayoría de ellos sienten vergüenza por esto y entienden que se necesita cambiar de régimen", ha dicho Malyar, quien ha sostenido que esa "masa crítica" se ha reunido en las últimas horas, como reflejan los últimos acontecimientos en Belgorod, donde grupos opositores al Kremlin han protagonizado ataques y sabotajes.

En ese sentido, Malyar ha celebrado que uno de estos grupos de "voluntarios", como es el caso del Movimiento Nacional de la Legión Libertad de Rusia, haya logrado llevar a cabo sus acciones sin haber sido descubiertos.

"El Gobierno ruso está totalmente ocupado con la guerra en Ucrania que, simplemente, no ve lo que está pasando en su país. No entiende que hay muchos más riesgos de una crisis política interna, porque el Estado es multinacional, hay muchos que no están satisfechos con la situación actual", ha valorado.

Durante el fin de semana, la región de Belgorod fue escenario de nuevas escaramuzas de supuestos descontentos con la actual autoridad del Kremlin. Los ataques alcanzaron su apogeo el lunes, entre acusaciones rusas de que las Fuerzas Armadas ucranianas estaban detrás de ello, algo que Kiev ha negado.