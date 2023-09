Ucrania.- Stoltenberg viaja por sorpresa a Ucrania para reiterar apoyo a Zelenski en plena contraofensiva de Kiev

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha reiterado desde Kiev el apoyo al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en plena contraofensiva del Ejército ucraniano en el este y el sur del país para repeler a las tropas rusas, insistiendo en que el final de la guerra pasa por fortalecer a Ucrania en el campo de batalla.

El jefe político de la OTAN ha viajado por sorpresa este jueves Ucrania para reunirse con Zelenski, junto al que ha asegurado que las fuerzas ucranianas están "gradualmente ganando terreno" pese a enfrentarse a "combates encarnizados" con Rusia.

"Cada metro que gana Ucrania es un metro que pierde Rusia", ha argumentado, tras señalar que mientras los soldados ucranianos lucha por "su familia, su futuro y libertad", Moscú combate persiguiendo "ilusiones imperiales".

Stoltenberg ha reiterado el apoyo de la OTAN a Ucrania "el tiempo que haga falta", para recalcar que su futuro está en el seno de la Alianza Atlántica y recordar que más de 50 países apoyan militarmente a Kiev, mientras que Rusia tiene que recurrir a regímenes como Irán o Corea del Norte y está aislado en la escena mundial.

Respecto al final de la guerra, ha insistido en que una Ucrania "fuerte" acerca el final de la agresión rusa y que Kiev no tiene otra opción que seguir combatiendo a las tropas ocupantes rusas.

"La rendición de Ucrania no significará la paz, sino una invasión brutal rusa y una paz a cualquier precio no será una paz", ha resumido el ex primer ministro noruego, al tiempo que ha reafirmado el apoyo a una solución "sostenible" y justa" que se base en los parámetros fijados por Ucrania en el plan de diez puntos diseñado por Zelenski.