Ucrania.- Scholz urge a Ucrania y Rusia a allanar el camino para las conversaciones de paz y poner fin al conflicto

JERUSALÉN, 2 (DPA/EP)

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha instado este miércoles a las autoridades de Rusia y Ucrania a allanar el camino para unas conversaciones de paz que pongan fin al conflicto desatado hace casi una semana tras el inicio de la invasión del territorio ucraniano.

"Por supuesto esto ahora trata de lograr que la diplomacia tenga la mayor oportunidad posible", ha señalado durante una visita a Israel en la que ha recordado a las víctimas del nazismo.

Así, ha manifestado que Rusia "necesita poner fin a su ofensiva militar de forma inmediata" y ha recalcado que "los ataques contra la infraestructura civil deben terminar".

En la que supone su primera visita a Israel desde que llegó al cargo, Scholz ha homenajeado a los seis millones de judíos asesinados por la Alemania nazi durante le Holocausto y ha insistido en que el crimen supuso que "el mundo se asomara al abismo".

Así, ha depositado una corona de flores en el monumento en memoria del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén, hasta el que se ha desplazado junto al primer ministro israelí, Naftali Bennett.

Allí ha aseverado que el asesinato en masa de los judíos "fue planeado y ejecutado por los alemanes" y ha señalado que "de ahí surge la responsabilidad eterna de todo gobierno alemán por la seguridad del Estado de Israel y la protección de la vida judía".

Por su parte, Bennett ha destacado que "la primera parada de su visita a Israel, la primera como canciller de Alemania, es también la más importante" y ha añadido que si bien la herida constituye la base de las relaciones entre Alemania e Israel, ambos países han logrado a pesar de ello construir relaciones "significativas y fuertes".

"Incluso hoy, 80 años después de la guerra, no hay judío que no lleve el recuerdo de los seis millones de hermanos y hermanas, mujeres y niños, que fueron asesinados en los campos", ha dicho antes de recalcar que "sigue habiendo un profundo dolor que no desaparece".