Ucrania.- Rusia dice que será posible reducir tensiones en el este de Ucrania si Kiev "abandona acciones armadas"

EEUU reitera en una reunión con la OTAN su apoyo a Ucrania y elogia su "moderación frente a las provocaciones rusas"

La Presidencia de Rusia ha afirmado este miércoles que una reducción de las tensiones en el este de Ucrania, al alza durante los últimos días, será posible si las autoridades ucranianas "abandonan las acciones armadas".

"La desescalada en Ucrania solo puede producirse si las fuerzas armadas ucranianas abandonan las acciones armadas", ha valorado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha rechazado nuevamente las críticas a Moscú por el traslado de tropas a zonas cercanas a la frontera.

"Consideramos que es infundada la preocupación de cualquier país, incluido Estados Unidos, por el desplazamiento de nuestros efectivos militares dentro de nuestro territorio", ha manifestado, según ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik.

Asimismo, ha pedido a Estados Unidos que "use su influencia" sobre Ucrania para evitar "actos provocadores" en la región de Donbás, al tiempo que ha hecho hincapié en que la situación es delicada a causa de las provocaciones de alto el fuego por parte de las fuerzas gubernamentales, que han acusado por su parte a los separatistas de estos incidentes.

Por otro lado, el enviado ruso en el Grupo de Contacto Trilateral para Donbás, Borís Grizlov, ha criticado este miércoles tras una reunión con la OTAN que los países de la OTAN alientan a Ucrania a optar por una solución militar al conflicto.

"En el contexto de la negativa de Ucrania de discutir el tema de cómo garantizar el cumplimiento de la tregua, resulta extraño el apoyo político y militar que brindan a Kiev varios Estados occidentales", ha lamentado, para incidir en que así "se oponen a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU".

Grizlov ha añadido que "eso no es otra cosa que alentar a Ucrania a elegir una solución militar, no política, del conflicto", al tiempo que ha recordado "los Acuerdos de Minsk manifiestan inequívocamente que no existe alternativa al diálogo político y pacífico entre Kiev y Donbás", según recoge Sputnik.

Según el enviado ruso, en una reunión del grupo, "Donetsk y Lugansk propusieron a Kiev aclarar los parámetros específicos del mecanismo conjunto de verificación de las violaciones y de control para garantizar la tregua, con el fin de lograr su funcionamiento eficaz", mientras "la parte ucraniana volvió a pedir que se limitaran a emitir un comunicado declarativo que confirmara el compromiso con la tregua, el cual no cuenta con ningún valor añadido".

"Además, hoy la delegación ucraniana llegó hasta a condicionar la restauración de los vínculos sociales y económicos (entre Kiev y Donbás) con la solución de los problemas que ella misma bloquea. En particular, se suspendieron todas las cuestiones referentes al mantenimiento de la tregua y al diálogo sobre el futuro régimen de vida de Donbás", ha resumido Grizlov.

EEUU REITERA SU APOYO A UCRANIA

Sobre el conflicto en el este de Ucrania han conversado este miércoles el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el secretario de Estado, Antony Blinken, que han asistido a una reunión de la OTAN en Bruselas esta semana para discutir el asunto, entre otras cuestiones.

"Estamos comprometidos a ayudar a Ucrania con sus necesidades de autodefensa", ha aseverado en una rueda de prensa al respecto Lloyd, quien ha reiterado la preocupación de Washington por la acumulación militar "masiva" en la frontera.

Mientras, desde el Departamento de Estado han detallado que Blinken ha conversado con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre la "necesidad inmediata de que Rusia detenga su agresiva concentración militar a lo largo de las fronteras de Ucrania y en la Crimea ocupada".

"El secretario y el secretario general coincidieron en que era fundamental que la OTAN siguiera brindando apoyo a Ucrania", ha precisado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Blinken también ha tratado el asunto con sus homólogos de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido en una reunión en la que, según ha relatado Price, "reafirmaron su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y elogiaron la moderación de Ucrania frente a las provocaciones rusas".

Estas declaraciones y reuniones se han producido un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trasladara a su homólogo ruso, Vladimir Putin, la "preocupación" de Washington por las maniobras militares rusas cerca de la frontera con Ucrania y en Crimea y le pidió "desescalar" las tensiones.

De forma paralela, enfatizó el "compromiso inquebrantable" del país con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, antes de aseverar que Estados Unidos "actuará con firmeza" en defensa de sus intereses nacionales en respuesta a las acciones de Rusia, enumerando los ciberataques o la interferencia electoral.

Por último, la Casa Blanca afirmó que el presidente estadounidense había trasladado a Putin su intención de entablar una relación "estable" y "previsible" con Rusia y propuso una cumbre en un tercer país para discutir "la gama completa" de cuestiones que atañen a ambas naciones.

Las autoridades ucranianas han criticado durante los últimos días a Rusia por el despliegue de militares en una zona cercana a la frontera común, lo que ha sido rechazado desde Moscú, que argumenta que puede trasladar a sus militares por su territorio sin cortapisas.

Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia. Las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU.