Ucrania.- Putin afirma que 71.000 militares ucranianos han muerto desde el inicio de la contraofensiva

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado que las Fuerzas Armadas de Ucrania han sufrido 71.000 bajas desde el inicio a principios de junio de la contraofensiva militar en las regiones ucraniana del este y del sur, si bien Kiev no está ofreciendo balances propios sobre las pérdidas en sus filas.

Putin ha afirmado este martes durante un foro económico en Vladivostok que la contraofensiva ucraniana no está dando resultados --"no vamos a hablar ahora de si es un fracaso o no", ha matizado-- y ha asegurado que Ucrania está sufriendo "muchas" pérdidas. Moscú se ha esforzado durante estos meses por cuestionar los avances ucranianos y la capacidad militar del rival.

De hecho, tanto Putin como otros miembros de su Gobierno han declarado en varias ocasiones que las armas suministradas a Ucrania por sus socios occidentales no cambiarán el curso del conflicto. El presidente ruso ha descartado que vaya a tener efecto la entrega de cazas F-16, señalando que sólo servirá para "prolongar" el conflicto, según las agencias de noticias oficiales rusas.

En cuanto a la situación en el frente de combate, el Ministerio de Defensa ruso ha asegurado también este martes que está repeliendo los ataques de las fuerzas ucranianas en la zona de Opitnoye, en la región de Donetsk, también en este caso para informar de supuestas "enormes pérdidas" en el bando de Ucrania.