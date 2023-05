Ucrania.- El presidente de Italia promete a Zelenski su completo apoyo "militar, financiero y de reconstrucción"

Mattarella traslada el respaldo de Italia a la apuesta de Ucrania por la Unión Europea

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, ha ratificado este sábado ante su homólogo italiano, Volodomir Zelenski, el "completo apoyo" de su país en todos los ámbitos en la guerra contra Rusia, dentro del encuentro mantenido entre ambos líderes en la primera visita de Zelenski a Roma desde la invasión rusa de Ucrania.

"Ratifico el pleno compromiso de Italia en términos militares, financieros, humanitarios y de reconstrucción, a corto y a largo plazo", ha asegurado Mattarella en declaraciones recogidas por 'La Stampa' tras su saludo inicial entre ambos presidentes.

"No solo están en juego la independencia y la integridad territorial de Ucrania, sino también la libertad de los pueblos y el orden internacional", ha añadido Mattarella durante la reunión en el Palacio del Quirinale.

Mattarella trasladó igualmente a Zelenski el respaldo de su país en la apuesta de Ucrania "para cumplir los parámetros necesarios" en su proceso de incorporación a la Unión Europea, una iniciativa que el presidente ucraniano agradeció al elogiar los "valores comunes" que comparten ambos países.

"Estoy aquí para dar las gracias a Italia. Me gustaría abrazar a los italianos uno por uno por el apoyo que se nos ha ofrecido continuamente a todos los niveles y que no ha cambiado con los gobiernos que han ido cambiando en este país", en referencia al ex primer ministro Mario Draghi y a la actual jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, con la que también se reunirá este sábado.