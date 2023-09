Ucrania.- Polonia insiste a Ucrania en la retirada de su queja ante la OMC por el grano para generar un mejor diálogo

El ministro de Agricultura de Polonia, Robert Telus, ha insistido este miércoles a Ucrania en la necesidad de retirar su queja presentada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en relación a sus desavenencias por el acuerdo de exportación de grano para crear un marco favorable para futuras negociaciones.

"Sería bueno porque si queremos hablar y buscar soluciones a largo plazo, entonces esta división no es necesaria. Por tanto, esta queja debería retirarse", ha valorado Telus durante una rueda de prensa celebrada en Varsovia para informar de la llamada telefónica que ha mantenido con par ucraniano, Mikola Solski.

Telus ha subrayado que la retirada de esta queja no solo sería lo conveniente por lo "infundada" que es la mismas, sino también para permitir que estas eventuales negociaciones "sean fructíferas y estén a buen nivel".

Por su parte, Telus ha confirmado que su homólogo ucraniano abordará dicha demanda con el Ministerio de Economía antes de tomar una decisión. En lo que sí han coincidido, ha señalado, es en calmar las cosas, después de varias semanas cruzando declaraciones y enturbiando la que parecía la relación más estable de la región.

Telus también ha calificado de "buena" la propuesta de Ucrania de no conceder licencias en caso de Polonia no necesite alguno de los cuatro tipos de cereal cuya importación ha vetado, el trigo, el maíz, la colza y el girasol. "Nosotros decidiremos, no la parte ucraniana", ha recalcado, según recoge la agencia polaca de noticias PAP.

En ese sentido, ha señalado que es necesario ponerse de acuerdo en estas y otras materias con vista a la entrada de Ucrania en la Unión Europea. "Estamos a favor políticamente", pero "si no desarrollamos mecanismos sobre lo que se decidirá nunca funcionará bien", ha valorado el ministro polaco.