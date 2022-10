Ucrania.- Orbán atribuye a Merkel una "obra maestra" para evitar la guerra tras la anexión de Crimea en 2014

BERLÍN, 11 (DPA/EP)

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha afirmado que en 2014 la entonces canciller de Alemania, Angela Merkel, contribuyó a evitar una guerra a gran escala tras la decisión de Rusia de anexionarse la península de Crimea, bajo soberanía de Ucrania.

"Lo que hizo Angela Merkel en el momento de la crisis de Crimea fue una obra maestra", ha declarado Orbán duante un acto organizado en Berlín por la revista 'Cicero', en el que ha echado la vista atrás para comparar la situación actual con la de hace ocho años.

Según el primer ministro húngaro, si la guerra no estalló entonces fue porque los esfuerzos diplomáticos alemanes "no permitieron que explotara e involucrara a todos". En este sentido, a la pregunta de si el conflicto actual no hubiese estallado con Merkel en la Cancillería, Orbán ha respondido: "Por supuesto".

Orbán, de visita oficial en Alemania, se reunió con la propia Merkel el pasado domingo. El lunes, mantuvo un encuentro con el actual jefe de Gobierno alemán, Olaf Scholz, del que apenas trascendieron detalles porque no hubo una rueda de prensa posterior.