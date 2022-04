Ucrania.- Nueva Zelanda sanciona a 18 bancos e instituciones financieras de Rusia por la invasión de Ucrania

El Gobierno de Nueva Zelanda ha anunciado este martes una nueva batería de sanciones contra 18 bancos e instituciones financieras rusas en respuesta a la invasión de Ucrania, desatada el 24 de febrero por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

La ministra de Exteriores neozelandesa, Nanaia Mahuta, ha detallado que entre los organismos afectados por estas sanciones figuran el Banco Central de Rusia y "las mayores instituciones financieras del país", que "suponen aproximadamente el 80 por ciento de los activos bancarios totales de Rusia".

Las entidades sancionadas son, además del Banco Central ruso, Alfa-Bank, Bank Rossiya, Bank Otkritie, Black Sea Bank for Development and Reconstruction, Credit Bank of Moscow, Gazprombank, GenBank, Industrial Savings Bank, Novikombank, Russia Agricultural Bank, Russian National Commercial Bank, Russian Direct Investment Fund, Sberbank, Sovcombank, SMP Bank, Vnesheconombank y VTB

"Estas sanciones están diseñadas para imponer un coste económico y político, actuando de forma específica contra organizaciones que financian la continuada invasión de Ucrania", ha manifestado en un comunicado publicado en la página web del Ministerio de Exteriores neozelandés.

En este sentido, Mahuta ha hecho hincapié en que "con esta última ronda de sanciones, Nueva Zelanda se une a los países de todo el mundo que han impuesto duras medidas contra Putin y el sistema que financia su invasión ilegal".

"Estamos profundamente preocupados por las informaciones sobre la brutalidad de las fuerzas rusas. Nueva Zelanda sigue condenando la guerra de Putin y apoya las investigaciones del Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre atrocidades cometidas contra los ciudadanos de Ucrania", ha apostillado.