Ucrania.- El ministro de Defensa de Australia alerta de que el país debe estar "preparado para la guerra"

El ministro de Defensa de Australia, Peter Dutton, ha alertado este lunes de que los ciudadanos deben estar "preparados para la guerra" ante la creciente violencia en Ucrania y el aumento de la tensión con China.

Así, ha pedido "rebajar cualquier acto de agresión para garantizar la paz" y "no dar por sentado los sacrificios de las Fueras Armadas en el pasado". Dutton ha expresado que se trata de la "realidad de nuestra época" y ha indicado que se ha producido un aumento de la "inseguridad" a nivel internacional, especialmente a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

"La única forma de preservar la paz es prepararse para la guerra y mostrarse fuerte como país. No ser cobardes, no hincar la rodilla y mostrarse débiles. Esa es la realidad", ha aseverado en una entrevista para la cadena de televisión Nine News.

En este sentido, ha advertido de un "aumento del autoritarismo" en la región, tal y como ya hizo el primer ministro, Scott Morrison, y ha insistido en que no se puede "pretender que no ha pasado nada".

"Tenemos que ser realistas y darnos cuenta de que la gente como Hitler no son algo imaginario o algo propio únicamente de la historia. Tenemos al presidente Vladimir Putin, que está dispuesto a matar mujeres y niños. Eso está pasando en el año 2022", ha manifestado.

Además, ha subrayado que la guerra de Ucrania es, en parte, "una repetición de lo que pasó en los años 30", una alusión a la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi. "Estoy seguro de que entonces hubo mucha gente que pensó que tendría que haber hablado antes", ha añadido.

Por otra parte, ha aludido a la expansión de China en la zona del Pacífico y ha lamentado que se trata de la "realidad que vivimos". "Tenemos que hablar y ser francos sobre las recomendaciones que estamos recibiendo por parte de los servicios de Inteligencia", ha señalado.