Ucrania.- Los comisionados de Derechos Humanos de Rusia y Ucrania se reunirán esta semana en Turquía

La comisionada de Derechos Humanos rusa, Tatiana Moskalkova, ha confirmado este lunes que planea reunirse esta semana en Turquía con su homólogo ucraniano, Dimitri Lubinez.

Preguntada sobre la posibilidad de encontrarse con su contraparte en Ucrania, Moskalkova ha detallado que la reunión tendrá lugar entre el 12 y el 14 de enero en Turquía, país que ha estado mediando entre Rusia y Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, ha informado TASS.

"Confirmo que estoy planeando tal reunión. Un gran foro organizado por el Defensor del Pueblo de Turquía se llevará a cabo en Turquía. Y hablamos de la posibilidad de una reunión y una agenda aproximada", ha aseverado la comisionada de Derechos Humanos rusa.

No obstante, Moskalkova no ha detallado qué temas se discutirán en las conversaciones con Lubinez. En este sentido, Ucrania no ha confirmado la reunión.

El pasado 8 de diciembre, Moskalkova anunció que estaba negociando con Lubinets sobre el retorno mutuo de ciudadanos contra los que se habían iniciado procesos penales, según recoge 'Kommersant'.