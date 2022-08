Ucrania.- Lituania no descarta "una solución regional" si la UE no prohíbe los visados para ciudadanos rusos

El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, ha adelantado que no descartan implantar una solución a nivel "regional" si la Unión Europea no está por la labor de prohibir los visados para los ciudadanos rusos.

Si bien Landsbergis ha matizado buscan un acuerdo con Bruselas porque es "lo más sostenible y legalmente correcta", en caso de no alcanzarlo, Lituania no descarta la posibilidad de buscar "una solución regional" para no permitir que ciudadanos rusos puedan circular libremente por el continente europeo.

Esa "solución regional" englobaría a los otros dos Estados bálticos, Polonia y "potencialmente Finlandia", en consonancia, ha explicado Landsbergis, a la medida que Estonia aplica ya de manera unilateral. "La admisión de ciertas personas puede ser cuestionada en interés de nuestra seguridad nacional", ha dicho.

Landsbergis considera que si el Parlamento lituano ha reconocido a Rusia como Estado genocida y patrocinador del terrorismo, sus ciudadanos no pueden viajar libremente por los países de la Unión Europea en calidad de turistas, aunque sí reservaría visas humanitarias para aquellos que huyen del "régimen".

En ese sentido, se ha mostrado partidario de que todas las guardias fronterizas de los Estados de la Unión Europea indaguen a aquellos ciudadanos rusos que pretenden llegar al país no solo sobre su propósito, sino por sus opiniones acerca de las políticas del Kremlin a relación a Ucrania.

"La guardia fronteriza tiene derecho a preguntar si apoyan la guerra en Ucrania (...). Si en opinión de una persona que cruza la frontera Crimea no está ocupada, podemos suponer que su admisión no cumple con los intereses de seguridad nacional", ha dicho el ministro, según la cadena pública de televisión lituana LRT.