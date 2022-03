Ucrania.- El líder de Chechenia confirma bajas entre sus desplegadas en Ucrania en el marco de la invasión rusa

Kadirov aboga por "avanzar con medidas a gran escala para destruir a los nazis y los terroristas y liberar las ciudades"

El presidente de la república rusa de Chechenia, Ramzan Kadirov, ha confirmado este martes muertos y heridos entre las fuerzas chechenas desplegadas en Ucrania en el marco de la ofensiva militar iniciada por Rusia el 24 de febrero.

"Desafortunadamente, ya hay bajas entre los nativos de la República de Chechenia", ha manifestado en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram, donde ha detallado que hasta ahora se han confirmado dos muertos y seis heridos. "Murieron en la guerra, su profesión elegida", ha subrayado.

Kadirov, que anunció el sábado el despliegue de sus combatientes en Ucrania, ha destacado que la guerra no ha sido lanzada contra patriotas o defensores" y que "sólo hay nacionalistas y terroristas". "Se esconden detrás de las frases de luchar por los ideales humanos y nacionales, pero en realidad sólo alinean a dos pueblos y dos países", ha argüido.

Así, ha resaltado que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, "ha perdido su conexión con el mundo desde hace mucho". "No gobierna, sino que es gobernado. La confianza en él ya no existe porque no ha llevado a cabo un solo acto correcto y deliberado. Ha llevado a Ucrania por un camino bien conocido por los chechenos testigos de los acontecimientos de los años noventa", ha criticado.

"Somos muy conscientes de su táctica de integración imaginaria con Occidente, que al final sólo lleva a la protección de los intereses de los estados extranjeros", ha apuntado Kadirov, quien ha incidido en que "milicias terroristas como el Batallón Azov dicen que protegen (a la población)". "No es cierto, el Ejército ruso no ataca a civiles en Ucrania y estos 'defensores' eran criminales y ladrones", ha añadido.

"Como experto militar y como persona que ha visto y experimentado guerras informativas y sobre el terreno, pido a los ucranianos que nos escuchen y se conviertan en dominadores de su país, dejando de lado a los que siguen la propaganda europea", ha reclamado, tal y como ha recogido el portal checheno de noticias Grozny Inform.

De esta forma, ha reiterado que las fuerzas rusas y chechenas "están armadas con el último equipamiento" y "están preparadas para cumplir órdenes de cualquier tipo de complejidad". "Creo que se necesita un nuevo orden. Es necesario avanzar con medidas a gran escala para destruir a los nazis y los terroristas y liberar las ciudades", ha puntualizado Kadirov. "En esta lucha, las Fuerzas Armadasucranianas tienen que estar hombro con hombro con las tropas rusas", ha zanjado.