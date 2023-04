Ucrania.- Lavrov se reunirá con Guterres la semana que viene en EEUU para abordar la extensión del acuerdo de granos

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, viajará la próxima semana a Nueva York, en Estados Unidos, para abordar junto con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, la extensión del acuerdo para la exportación de cereales desde puertos ucranianos.

Con motivo de la presidencia rusa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante el mes de abril, Lavrov participará en las reuniones de la institución previstas para el lunes y el martes de la semana que viene, según informa la agencia rusa de noticias TASS.

Así lo ha confirmado este martes el representante ruso ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, quien además ha incidido en que, por el momento, no hay indicios sobre una posible prórroga de un acuerdo que vence el 18 de mayo y que Moscú denuncia que no se está cumpliendo en su totalidad.

"No hay movimientos. Se están haciendo esfuerzos, pero no conducen a nada (...). Hay dudas sobre el trabajo del Centro de Coordinación Conjunta en Estambul, que deben resolverse", ha manifestado Nebenzia, que ha insistido en que Naciones Unidas no está garantizando el cumplimiento de lo predispuesto en el pacto.

Rusia y Ucrania acordaron a finales de julio del año pasado, con la mediación de la ONU y Turquía, un pacto para la exportación de cereales ucranianos y fertilizantes rusos desde puertos del mar Negro y con un punto de registro en Estambul, en pleno estrecho del Bósforo hacia el Mediterráneo.

El acuerdo, vigente por 120 días, fue prorrogado cuatro meses después de su aprobación, si bien el pasado marzo fue ampliado de nuevo pero tan solo por 60 días debido a que Rusia considera que no se están cumpliendo las partes de pacto relativas a la exportación de sus fertilizantes.

Es por esto que desde Moscú han advertido en las últimas semanas de que la nueva prórroga a partir de mediados de mayo corre serio peligro si Naciones Unidas no garantiza el cumplimiento completo de lo acordado.