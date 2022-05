Ucrania.- Las Fuerzas Armadas de Ucrania afirman que las tropas rusas siguen bombardeando Azovstal

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han afirmado que las tropas rusas "no dejan de infligir ataques aéreos" en la planta Azovstal, en Mariúpol, donde además han fallado los corredores humanitarios, según ha informado el asesor del alcalde, Petro Andriushchenko.

"En Mariúpol, los principales esfuerzos de los ocupantes rusos se centran en bloquear y tratar de destruir nuestras unidades en el área de la planta de Azovstal. El enemigo no deja de infligir ataques aéreos", han señalado las Fuerzas Armadas de Ucrania en su último informe.

Por su parte, Andriushchenko ha hecho hincapié en que en Mariúpol prácticamente no hay agua, comida y espacios para vivir, una situación que ha precipitado que las autoridades ucranianas hayan propuesto a Rusia el intercambio de combatientes de la plata siderúrgica a cambio de prisioneros rusos.

Asimismo, en otro punto del país, el jefe de la administración militar Regional de Chernígov, Viacheslav Chaus, ha informado a través de Telegram de que hay muertos y heridos --de momento se desconoce un balance-- por bombardeos en escuelas, edificios de oficinas y casas privadas en Novgorod-Siversky.

Por otro lado, el alcalde de Lozova, Sergei Zelenski, ha señalado que, como consecuencia de un bombardeo de las tropas rusas, un almacén de productos agrícolas ha sido destruido en esta región de Járkov. En este sentido, ha indicado que no hay peligro terrestre para la localidad, pero sigue habiendo peligro de posibles misiles, tal y como ha recogido la agencia de noticias Unian.

Además, la cadena estadounidense CNN, ha recogido que las fuerzas ucraianas han destruido dos puentes en el río Donets para frenar el avance ruso en la provincia de Lugansk, según una imagen satelital recopilada por BlackSky.

Por otro lado, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha señalado a esta misma cadena que no puede garantizar la seguridad de los residentes de Kiev. "Mientras haya guerra en Ucrania no podemos dar garantías a ningún ucraniano", ha indicado, agregando que no descarta un posible ataque de las fuerzas rusas a la ciudad.

Precisamente en Kiev, a última hora de este miércoles, el cine Tampere ubicado en el distrito Solomianskyi de la capital ucraniana, se ha incendiado, sin que por ahora estén claras las causas, según han informado las agencias de noticias ucranianas.