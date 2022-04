Ucrania.- Las FFAA de Ucrania afirman que Rusia intenta obtener "el control total" de las regiones de Donetsk y Lugansk

Subrayan que Moscú busca también "un corredor terrestre" con Crimea y tomar la ciudad de Mariúpol

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han afirmado este martes que las fuerzas de Rusia están intentando hacerse con "el control total" de las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este del país, después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, señalara el lunes que Moscú ha iniciado su ofensiva a gran escala en el Donbás.

"El enemigo ruso está intentando continuar las operaciones ofensivas en la Zona Operacional Este para establecer el control total del territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk, así como mantener un corredor terrestre con la Crimea ocupada temporalmente", ha dicho el Estado Mayor del Ejército ucraniano.

"Los principales esfuerzos del enemigo están centrados en romper las defensas de las tropas ucranianas en las regiones de Lugansk y Donetsk, así como en hacerse con el control total de la ciudad de Mariúpol", ha recalcado en un mensaje en su cuenta oficial en la red social Facebook.

Asimismo, ha incidido que "los ataques con misiles y los bombardeos contra objetivos civiles en todo Ucrania no se detienen" y ha apuntado a una "intensificación" de los mismos en el oeste del país durante la jornada del lunes, cuando fue atacada la ciudad de Leópolis.

Las Fuerzas Armadas ucranianas han apuntado además que Moscú "sigue enviando armas y equipamiento militar a Ucrania desde las regiones centrales y orientales de Rusia". "Junto a unidades de combate, traslada unidades de apoyo", han reseñado. En esta línea, han asegurado que las fuerzas rusas "están desplegando centros logísticos y creando bases de campo para reparar y renovar el equipamiento dañado".

Por otra parte, han detallado que "el enemigo ruso sigue bloqueando parcialmente la ciudad de Járkov" y ha agregado que "en la zona de Izium, el enemigo ruso está llevando a cabo operaciones ofensivas en la orilla occidental del río Siversky Donets".

Ucrania ha denunciado además que Bielorrusia "sigue usando y dejando su territorio para bombardeos contra territorio de Ucrania y para tareas de reconocimiento de objetos en territorio ucraniano". "Creemos en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ganemos juntos. Gloria a Ucrania", ha remachado.

Zelenski afirmó el lunes que "las fuerzas rusas han iniciado la batalla por el Donbás, para la que llevan tanto tiempo preparándose". "Una considerable cantidad de las fuerzas rusas están concentradas en esa ofensiva", agregó.

"No importa cuántos militares rusos traigan a la zona. Seguiremos luchando y defendiéndonos. Vamos a seguir haciéndolo a diario. No vamos a rendirnos ni entregar nada que sea ucraniano, pero tampoco necesitamos nada que no sea nuestro", zanjó.