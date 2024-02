Ucrania.- Las autoridades rusas de Lugansk se abren a acoger refugiados ucranianos que huyen de la movilización

Las autoridades de la República Popular de Lugansk (RPL), ubicada en el noreste de Ucrania y anexada por Rusia en septiembre de 2022, han anunciado este jueves su disposición a acoger refugiados ucranianos que huyen de la movilización prevista por Kiev, que se prevé llame a filas a ciudadanos que abandonaron el país con el estallido de la guerra.

"Kiev planea movilizar a medio millón de personas más. Las medidas para reponer las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania se han vuelto violentas. Además, las autoridades ucranianas han pedido a los países europeos que deporten a los ucranianos para cumplir el plan de movilización", ha relatado la comisionada de Derechos Humanos de la RPL, Victoria Serdiukova.

En este sentido, Serdiukova ha abierto la puerta a ofrecer "asilo político" a aquellos ucranianos que no quieran cumplir con esta posible orden del presidente Volodimir Zelenski. Además, ha reiterado que en la región de Lugansk bajo administración rusa se garantizan, al igual que todo el territorio ruso, los Derechos Humanos y las libertades, recoge la agencia TASS.

"Tenemos muchas personas con pasaporte ucraniano. No están sujetos a deportación si no han violado las leyes. Si quieren adquirir la ciudadanía rusa, no hay prohibiciones", ha añadido la comisionada de Derechos Humanos de Lugansk, que defiende que en territorio de la Federación Rusa están prohibidas la persecución y el acoso por motivos de nacionalidad.

Zelenski y las principales voces de la cúpula militar ucraniana han manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de aprobar un decreto de movilización para reforzar las filas de las Fuerzas Armadas y poder dar descanso a los militares desplegados desde hace ya casi dos años en el frente de guerra contra Rusia, que invadió territorio ucraniano en febrero de 2022.

Este futuro decreto de movilización militar podría afectar no solo a hombres en edad de combatir residentes en territorio ucraniano, sino también a aquellos que abandonaron el país huyendo de la guerra. Zelenski ha llegado a advertir de que los que huyeron de Ucrania podrían haber "cruzado la frontera violando reglas", y les insta a "ayudar a Ucrania".